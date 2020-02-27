連假好去處 仿生展：從大自然來的絕妙點子

新竹市政府首度與國立台灣科學教育館攜手合作，將「仿生展：從大自然來的絕妙點子」移師新竹，自109年2月28日至5月3日在新竹公園的風Live House展出。該展覽規畫一系列的互動探索課程、工作坊及展覽，配合特展各區主題，讓大小朋友動手操作，現場製作機械手臂、飛行器、結構設計等物品。

市府今舉辦記者會，由市長林智堅與國立台灣科學教育館長陳雪玉及現場孩童一同製作紙飛機，藉由五顏六色的紙飛機飛向空中，象徵知識蒲公英在新竹市散播、遨遊。另外也邀請兒童劇團以可愛動物造型演出，輕鬆和諧的表演，讓現場孩童認識環保觀念。

文化局表示，仿生意指從生物獲取靈感，從大自然學習並找出解決辦法。「仿生展：從大自然來的絕妙點子」從動物、植物及自然環境與未來創新等多元面向，使每一主題都能貼近觀眾，讓觀眾透過大自然的觀察學習及動手操作，激發仿生的創意發明，例如「從動物來的靈感」、「仿效爬蟲的適應力」、「像蟲兒般絢麗與多變」等主題，都可讓孩童觀察動物的特性，激發出各式各樣的可能性。

仿生展規劃一系列互動探索課程、工作坊及展覽，配合特展各區主題，讓孩童動手操作，現場製作機械手臂、飛行器、結構設計等物品，並結合昆蟲館設計生態體驗課程，讓孩童觀察紀錄，一起認識大自然中的生物。