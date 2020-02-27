桃園助弱物資最缺嬰幼兒奶粉、尿布 冠軍團隊公司捐贈
桃園市安家實物銀行運作多年，主要提供弱勢家庭、社福機構所需物資，由於嬰幼兒用品如奶粉、尿布單價較高，各界捐贈不多，冠軍團隊公司為照顧桃園弱勢孩童，今天一口氣捐贈總價約16萬元的嬰幼兒奶粉及尿布給桃園市安家實物銀行，市長鄭文燦代表受贈，致謝企業捐贈助益甚大，指示社會局將捐贈物資妥善分配到弱勢家戶。
鄭文燦說，一般而言，民眾捐贈的物資以食品項目最多，嬰幼兒用品多仰賴企業、通路的捐贈，感謝冠軍團隊國際公司拋磚引玉，響應公益活動，捐贈奶粉及尿布，與市府攜手共同照亮需要幫助的角落，減輕年輕家庭的負擔，保障孩子健康成長的權利。
冠軍團隊國際有限公司創辦人施宏洋今到市府出席捐贈儀式，一口氣捐贈252罐嬰幼兒奶粉、250包尿布，鄭文燦回贈感謝狀；施說，回饋社會是公司經營的重要理念，冠軍團隊自去年起成立慈善事業部，陸續與華山基金會、兒福聯盟等民間慈善公益團體及各縣市社會局（實物銀行）合作，希望能夠持續捐贈物資，為社會盡分力量。
市府社會局長鄭貴華說，安家實物銀行是市府整合各界愛心捐贈的平台，將民間捐贈的物資妥善分配到弱勢家戶，歡迎有意願捐贈食品及民生用品的公司團體或民眾與桃園市社會局安家實物銀行聯繫，詳情可洽專線03-3350628。
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