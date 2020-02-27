司馬庫斯成賞櫻熱門景點 追花遊客注意228假期交管
新冠肺炎疫情延燒，遊客不去日本賞櫻，改在國內旅遊，新竹縣尖石鄉後山的司馬庫斯部落，櫻花盛開已變身粉紅仙境，但也因部分遊客未在管制時間開車上山，造成在狹小山路難以會車進退不得，部落為此特別公告，希望228連續假期上山追花的遊客能依公告時間進出。
司馬庫斯部落近年來因聯通道路開放，成為新竹旅遊新熱點，除了最知名的巨木群景觀，栽種超過2000株櫻花，栽種的櫻花有台灣原生種，也有日本品系，花季約在每年2月初開始到3月中旬。
遊客一抵達司馬庫斯部落就可看到入口兩旁的粉紅色櫻花皆已盛開，再往迦南停車場的巨木群登山口，櫻花也綻放中。遊客也可沿著巨木步道散步，在步道約2.5公里處，部落種植了200多株櫻花，並貼心架設櫻花隧道，成為部落的私房秘境。
司馬庫斯部落代表拉互依．倚岕說，往年大部分遊客是規畫2天1夜遊，平均每天約湧入500部車輛，部落道路全長14.5公里，目前剩前段2公里未改善，因有遊客未依管制時間上山，在前段2公里處就導致無法會車，相當危險。
部落也特別在網頁公告車輛的管制路段及時間，在司馬庫斯產業道路，即竹60線39.5公里處起、泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段，上山時間依現場員警及部落交管人員在泰崗岔路管控，下山時間限定下午2點前和4點20分後。中型巴士上山時間為下午3點至3點20分，下山時間為下午1點40分至2點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言