司馬庫斯成賞櫻熱門景點 追花遊客注意228假期交管

新冠肺炎疫情延燒，遊客不去日本賞櫻，改在國內旅遊，新竹縣尖石鄉後山的司馬庫斯部落，櫻花盛開已變身粉紅仙境，但也因部分遊客未在管制時間開車上山，造成在狹小山路難以會車進退不得，部落為此特別公告，希望228連續假期上山追花的遊客能依公告時間進出。

司馬庫斯部落近年來因聯通道路開放，成為新竹旅遊新熱點，除了最知名的巨木群景觀，栽種超過2000株櫻花，栽種的櫻花有台灣原生種，也有日本品系，花季約在每年2月初開始到3月中旬。

遊客一抵達司馬庫斯部落就可看到入口兩旁的粉紅色櫻花皆已盛開，再往迦南停車場的巨木群登山口，櫻花也綻放中。遊客也可沿著巨木步道散步，在步道約2.5公里處，部落種植了200多株櫻花，並貼心架設櫻花隧道，成為部落的私房秘境。

司馬庫斯部落代表拉互依．倚岕說，往年大部分遊客是規畫2天1夜遊，平均每天約湧入500部車輛，部落道路全長14.5公里，目前剩前段2公里未改善，因有遊客未依管制時間上山，在前段2公里處就導致無法會車，相當危險。