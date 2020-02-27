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竹縣家犬、家貓絕育手術補助申請 即日起受理
為鼓勵飼主為家中犬貓完成絕育手術，新竹縣家畜疾病防治所與縣內8家動物醫院合作，受自即日起辦理犬貓絕育補助活動，只要是涉籍在新竹縣、年滿20歲的飼主，就可於活動期間帶著貓、狗到動物醫院執行絕育手術，並申請補助，母犬(貓)每隻補助1000元、公犬(貓)每隻補助500元。
新竹縣家畜疾病防治所表示，動物保護法自2015年增修後，為家中毛寶貝絕育已成為飼主的責任；絕育後的毛寶貝除了符合法令規範外，更重要的是，可以預防老年時常見的生殖系統疾病，如公犬的圍肛腺瘤或攝護腺肥大、母犬常見的子宮蓄膿及乳腺瘤等疾病，呼籲毛爸媽們除了愛護自家毛寶貝，也要當個好飼主。詳細活動資訊可上防治所官網或臉書搜尋新竹縣動物行動派。
配合提供犬、貓絕育補助的動物醫院全縣有8家，分別是竹北市的升元、大千、樂寶、品澤動物醫院；竹東鎮的傑昇動物醫院；新豐鄉的元沅、明新動物醫院；以及關西鎮的東沅動物醫院。
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