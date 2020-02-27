石門水庫清淤砂石車違規惹民怨 兩時段禁行護學生安全

桃園市復興區長游正英今天表示，最近民眾不斷抱怨砂石車在行駛台七線(北橫)違規問題，昨天緊急與北區水資源局、大溪警分局、市議員陳英議員助理、澤仁里里長及相關人員開會，研商如何改善砂石車道路安全問題，最後決議為保障學童安全，三民、羅浮路段早上7至8點、下午4至5點禁止砂石車行駛，如有發現違規行駛，請居民拍車牌舉報。

會議也決定警方會加強取締砂石車超速、酒駕行為，並通報北水局做成紀錄記點再依照合約取消載運資格，北水局也要約束司機依合約規定趟數載運，不得超趟。游正英強調會持續關注，保障區民的安全。

北水局郭耀程副局長在會議中和今天上午回應指出，地方先前反應清淤問題都已納入今年契約加強規範，也將持續加強要求砂石車司機遵守交通規則，並在上下學時段於學校附近定點監控禁止砂石車通行。北水局也請大溪警分局協助交通違規查處，北水局取得砂石車違規紀錄將依契約規定處份，最重會立即停止提貨權利，努力讓清淤影響民眾感受降至最低。

另外，北水局訂3月6日在石門水庫依山閣舉行「石門水庫清淤行政透明座談會」，屆時將會有廉政署、水利署、桃園市政府政風處、台灣透明組織及相關清淤單位參加，郭耀程副局長昨天邀請游正英區長出席提供寶貴建言，透過中央與地方政府充分合作讓石門水庫永續利用，也歡迎民眾參加。

北水局表示，時序已進入枯水期，一期稻作等農業灌用水量需求大，石門水庫近期水位逐步降低，北水局積極進行水庫清淤，並加強地方溝通，副局長郭耀程昨天拜會復興區公所游正英區長，和大溪警分局、當地意見領袖及里長等代表參加，透過意見交流化解各方清淤疑慮。