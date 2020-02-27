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龍德宮提早結束遶境 鄭文燦肯定響應防疫決定

中央社 / 桃園27日電

考量武漢肺炎疫情期群聚風險較高，桃園市龍德宮宣布將提早結束遶境活動，於28日返回桃園。桃園市長鄭文燦今天感謝龍德宮響應防疫的呼籲，讓風險降到最低。

桃園市宮廟昨天在鄭文燦登高一呼後，由桃園市宗教團體文化聯合會理事長陳宗賢宣布，聯合會內所有宮廟成員，決定響應防疫優先，延期辦理或取消遶境等大型集會活動。

鄭文燦上午在臉書（Facebook）中指出，為了降低群聚感染的風險，減少醫護人力的負擔，他呼籲桃園各大宮廟暫緩遶境活動，減少群聚活動，目前超過80家以上宮廟召開記者會響應，讓高標準防疫成為全民共識。

鄭文燦也感謝桃園龍德宮呼應防疫呼籲，決定提早結束遶境活動，返回桃園，同時感謝各界全力配合市府，取消大型群聚活動，落實防疫第一的原則，讓防疫高標準、風險降到最低。

龍德宮表示，原訂8天、7夜的媽祖遶境行程將縮短在6天結束，預計明天下午返回桃園，由於遶境行程在去年已經安排，也希望外界瞭解，龍德宮會全力配合中央與桃園市政府防疫措施。

遶境 鄭文燦 疫情

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