議事堂內飛空拍機 桃議員籲市府勿過河拆橋全禁飛

無人機專章將在3月底施行，但民航局官網新設「遙控無人機規範管理系統」專頁，卻顯示桃園市在內的多個縣市禁飛，「紅通通一片」引起玩家不滿，桃園市議會今天進行專案報告，市議員徐玉樹、牛煦庭都特別帶來空拍機替玩家發聲，牛甚至在質詢時起飛空拍機「美麗龜山號」，批市府不該過河拆橋，要全盤考量保障玩家權益才對。

市府交通局副局長張新福解釋，民航局的圖資資料並非最後公告版本，桃園也不會是全面禁飛，市府已清楚了解各界輿論反映，原則人口密度高區採正面表列（公告可活動區域）、人口密度區採負面表列（公告禁止、限制活動區域），會兼顧飛航權益與空域管理做最大化面積開放，預計3月30日公告。

無人機專章將明確規範遙控無人機註冊、檢驗、操作人員測驗、活動空域、操作限制、飛航活動申請及保險等事宜，並授權機場四周以外地表高度400呎以下範圍由地方政府權管，意即桃園轄內開放及禁限航空域將由桃園市政府公告。

不過目前桃園轄內400呎以下空域開放或禁限區域尚未公告，民航局圖資卻顯示禁航，引起眾多空拍機玩家反彈，市議員徐玉樹認為，全面禁飛形同「農藥會吃死人所以禁農藥、車子會撞到人所以不准上路」，代表公務員怠惰心態「最好通通禁掉」，他認為，桃園有好山好水，不該斷然以正面表列方式禁止，「有罪推定」不符民主自由精神。

徐玉樹進一步表示，無人機應用多元，小到掌上型空拍機，大到噴灑農業所用，一味禁止「是不準拍政府醜陋一面嗎？」政府應正面看待，且很多政府活動也要靠空拍機紀錄，應該從寬認定，讓更多人看見桃園之美。

張新福也認同，他說能理解空拍機玩家有其休閒娛樂權益，全面管制並不恰當，所以桃園將採分區管制方式，分區正面或負面表列，「朝更開放角度公告」，以利相關單位遵循，同樣也維護空域安全。

市議員彭俊豪也直言，無人機專章看來是扼殺玩家休閒娛樂空間與創作熱情想像，相當可惜，也引起玩家憤慨，像是桃園燈會先前在平鎮中壢舉行，很多玩家用空拍機紀錄桃園美麗畫面，未來卻可能面臨禁止局面，建議政府要辦理公聽會廣納意見。

「處處設限是與玩家為敵！」市議員黃敬平更不滿，空域開放未來是雙贏還是雙輸存在政府一念之間，雖然交通局有訂出大方向原則，他也擔心原則沒有彈性，建議擬定桃園市遙控無人無人機管理辦法，否則對自然人而言將是徒呼負負，望天空興嘆。

牛煦庭質詢時更直接在議事堂內操作空拍機「美麗龜山號」，表示之前選舉時都有拍攝空拍影片保存都市記憶，並一一詢問文化局、青年局、觀旅局等局處首長「局內有沒有用過空拍機？」局長幾乎都回答因應相關活動或業務都有使用過，牛認為，政府大刀一砍禁止，形同過河拆橋，且未來對一般自然人限縮更多，恐限制自然人監督政府權益。

副市長游建華說，市府主要遵照民航法規定相關作業，不過，桃園市開放或禁限航行區域公告到現在都還在研議階段，之後也會找相關玩家討論做決定。