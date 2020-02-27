白沙屯媽祖進香延期 已報名者保留資格也可退費

新冠肺炎疫情緊張，苗栗縣通霄鎮拱天宮配合政府防疫，今天宣布原定3月24日出發的白沙屯媽祖徒步進香「暫緩、延期」，已報名的近3.5萬信徒保留資格，也可辦理退費。

新冠肺炎疫情延燒，各界憂心「三月瘋媽祖」大型遶境、進香等宗教活動恐成防疫破口，拱天宮管理委員會今天上午開臨時會議決議，今年白沙屯媽祖往雲林縣北港朝天宮徒步進香活動暫緩、延期，待國內疫情獲得控制後，再請媽祖另行擇日舉辦。

拱天宮指出，內政部長徐國勇與中央疫情指揮中心已經宣布，大型廟會活動必須要有延期的備案，意指新冠肺炎疫情控制相當嚴峻，考量配合中央疫情指揮中心的裁量以及顧及國人健康並體恤防疫人員辛勞，管委會決議共體時艱，此一決定並非違反媽祖旨意，也非違反傳統，而是尋求更適當時間，在信仰與科學間達到雙贏。

拱天宮主委洪文華表示，原訂進香期程是3月24日出發，目前決議「暫緩」辦理，待4、5月疫情若趨緩，再請示媽祖擇日辦理時間，若疫情持續惡化、延期，也不排除有今年暫停辦理的最壞打算。

洪文華說，進香活動暫緩對於沿途支援友宮、隨香信眾、各地供餐聯誼會及遊覽車業者勢必造成影響，管委會將於3月1日開會討論後續因應補償機制再行宣布。

拱天宮指出，目前報名人數約為3萬5000人，僅決議「暫緩」進香，而非停辦，將視疫情發展及政府防疫建議再行研議，對於已經完成報名者，保留報名資格；若要退費的信徒，可攜帶報名時領取的進香團體服等物品至拱天宮退費。

今天上午仍有信徒前往拱天宮報名，聽聞進香活動延期，有人表示尊重，也有人肯定贊成，認為待疫情趨緩後再辦「心理上也比較安心」；一名婦人指出，即便延期還是會參加，只不過因為工作問題，又得再和同事商量「喬」假，只能等日期定出再說。