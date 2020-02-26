新冠肺炎疫情嚴峻 祀典興濟宮停辦春祭大典

台南大觀音亭和祀典興濟宮「佛、道同祀」為兩所宮廟，供奉神明眾多，幾乎每個月都有祭典或活動，管理單位請示保生大帝，獲明確指示停辦3月22日的春祭大典。董事長吳漢清強調，新冠肺炎疫情尚未穩定情形下，停辦宗教活動減少大量人群聚集，有助於安定人心，儀式日後仍會恢復舉行。

繼日前觀音佛祖指示取消農曆2月19日（國曆3月12日）的菩薩佛誕平安宴300多桌，令管理單位和信眾不必在宗教信仰和病毒防疫之間為難而感到安心。

緊接著而來的國曆3月22日的祀典興濟宮春祭大典，也因新冠肺炎疫情在這1個月有了重大的變化，確診者也隨之增加。吳漢清向神明稟報狀況，再度擲筊請示神明的意思，經詢問是否「停辦」時，立刻擲出3個聖筊。

吳漢清說，興濟宮供奉保生大帝，春、秋二祭是每年固定的宗教祭典，春祭規模雖小，但也有600、700人參加，人群聚集難免都有遭到感染的疑慮，如今神明慈悲為懷，給予「停辦」的確定指示，讓廟方免於承擔舉辦活動可能有人感染病毒的責任，很多信徒也感到安心。

他希望全民配合防疫政策，做好自主衛生防護管理外，待這波疫情趨緩後，再恢復辦理各項宗教活動，願天佑台灣，共度疫情難關。