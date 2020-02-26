憂遶境成防疫漏洞 竹縣建議宗教活動暫時取消
新冠肺炎疫情延燒，民眾憂媽祖遶境進香相關宗教民俗活動成為防疫漏洞。新竹縣政府民政處今天表示，將發文建議各宮廟大型活動或法會暫時取消，再視疫情狀況擇期舉行或暫停。
「三月全國瘋媽祖」，新竹縣內有許多宮廟陸續辦理廟會活動，新竹縣4月還有竹北天后宮的媽祖遶境進香、義民廟的春季等活動，但考量武漢肺炎疫情期間，若有群聚活動，風險比較高。
民政處今天表示，經討論後，目前將發文先建議宮廟，若有辦理大型活動或是法會，先暫時取消，若有相關的儀式典禮，則建議以簡單方式舉行。
至於，詳細相關宗教民俗活動停辦或者延期，民政處表示，細節仍在討論中，而因應疫情，現在希望能集中力量，全力做好防疫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言