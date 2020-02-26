影／暖心！里長號召志工姐妹協助藥師發放口罩

口罩實名制購買2月6日上路，由於社區健保藥局有些是1人藥局，讓藥師們忙翻了；苗栗縣苗栗市贈光藥局的老闆藥劑生胡李菊枝，今年71歲的她，今年初又剛好開完脊椎手術，還在休養階段，就遇到社區藥局協助政府賣口罩，體力幾乎無法負荷，她向衛生局反應，在藥政科協助，當地清華里長吳姿澐號召6名志工姐妹們，每天上午輪班協助藥局發放口罩，胡李菊枝說「很感恩，這場仗，咬著牙，努力打下去！」

「這場仗，不是三天兩天就打完的！」胡李菊枝說，2月6日開始口罩實名制販賣上路，起初每天賣125份口罩，後來販賣數量加碼到200份，壓力很大，體力快無法負荷，向衛生局藥政科長簡素華反應，上周四（20日）開始，在里長吳姿澐協助下，號召姐妹志工們幫忙。

胡李菊枝說，感謝志工姐妹們幫忙，減少工作壓力，讓動線很順暢，「可以稍微舒壓，不然每天到樓下時，血壓飆升，看到外面排隊滿滿的人」，加上身體剛開完刀，復原期長，不能久站，「再辛苦也會咬牙撐下去」。

清華里長吳姿澐也加入志工輪班行列，她說，每天有3人幫忙，藥局8點開始營業，大家7點50分就到藥局集合，做到上午11點，1人負責過健保卡、1人負責拿口罩、收錢，1人負責現場維持秩序。

參加志工姐妹說，上午10點，郵局會配送隔天要販售口罩，志工們這時也會幫忙口罩分裝；苗栗市贈光藥局開設逾40年，胡李菊枝說，一開始賣口罩時，會遇到民眾謾罵，有的很兇，不滿情緒都朝他們發洩。

藥政科長簡素華說，藥局在第一線遇到困難、問題，都會即刻協助解決，她也成立相關LINE群組，即時通報，像是反應「讀卡機壞了」，「口罩配送還沒有收到」等問題，即刻反應給相關單位，協助解決。