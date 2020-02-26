鄭文燦：市府大型活動延期、公務出團暫緩

新冠肺炎疫情持續延燒，市府大型活動辦不辦，引起討論，有議員直言不該「只許州官放火，不許百姓點燈」；桃園市長鄭文燦今天下午宣布市府大型活動一律延期、公務出國團一律暫停，強調對於大型群聚活動，應採取嚴密高標準，至於哪些活動要停辦或延期，又或改以何種形式辦理，各局處表示仍在彙整討論。

大甲媽祖遶境活動掀起取消或暫緩大型遶境活動話題，鄭文燦原訂今天要到彰化鹿港參加桃園龍德宮接駕已取消，更主動呼籲桃園各大各大宮廟停辦、延期遶境、進香及大型慶典活動，獲得宮廟聯合響應，總計有80間宮廟暫緩宗教繞境。

宗廟遶境集會活動停辦後，市議員黃敬平今天在議會專案報告中質詢提到，「那市府辦理的大型活動要不要延期或取消」，並點名農業局、客家局、觀旅局等局處首長意見，由於包含海芋季、豆干節在內都尚無取消或延期計畫，黃強調，市府對於大型活動不能有兩套標準。

市府衛生局長王文彥說，防疫要格外注意勤洗手戴口罩、環境消毒與彼此間的互動距離等3大方向，至少要維持1公尺以上距離，他認為，若民眾參與活動彼此互動距離得在1公尺以內，且長達半小時，就應該停止辦理，或順延舉行。

鄭文燦今天下午宣布，大型群聚活動及宗教繞境活動，停辦或延期；市府大型活動一律延期；公務出國團都一律暫停；號召桃園市80間宮廟響暫緩宗教繞境，強調「桃園提高防疫標準，希望降低任何風險，更要降低醫護體系的負擔，讓防疫滴水不漏！」

市府新聞處長詹賀舜說，原訂於3月8日舉行的2020桃園市蘆竹濱海全國馬拉松確定取消，正在辦理退費事宜，另三月份排定有海芋季、豆干節等重要活動，主辦的各單位已在評估延期與取消相關事宜，至於四、五月份活動則仍要持續關注疫情變化。

市府觀光旅遊局長楊勝評說，觀旅局表定3月21日一連兩個周末假日在大溪中正公園舉行大溪豆干節，由於活動地點在戶外開放空間，正積極與衛生局討論取得共識當中，包含所謂大型群聚活動標準與限制為何？若能繼續辦理，也會做好完善的防疫管制行為，避免參與民眾因長時間群聚或近距離互動產生風險。