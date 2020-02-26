林智堅視察幼兒園 竹市幼兒園交通車消毒不馬虎

因應新冠肺炎疫情，新竹市長林智堅今天傍晚前往私立幼兒園進行防疫稽查、防疫物資盤點、宣導衛生教育並且親自為放學要上交通車的學童量測體溫，提醒園所落實健康自主管理與消毒衛生是校園防疫最重要的任務，市府也會做全市教育機構最佳後盾。

今天除由私立幼兒園方解說防疫工作與步驟，林智堅也仔細檢查交通車消毒流程，並親自為放學要上車的學童量測體溫與消毒手部，關心學童健康狀況。

林智堅說，防疫工作沒有最好，只有更好，提醒園方交通車及園內環境衛生消毒務必做到滴水不漏，此外，全市各級校園將以「六大校園防疫守則」辦理，包括校園環境消毒、掌握防疫物資、落實自主健康管理、進校量體溫、教導正確勤洗手、確保隔離安置措施，以最嚴謹的態度面對防疫，「料敵從寬、禦敵從嚴」他強調，行政團隊會做到橫向聯繫，資訊互通，以最嚴謹的態度面對疫情的發展，全力守護市民健康。

教育處長黃錦能表示，教育處特別要求各幼兒園載運幼童上放學的幼童專用車進行車內消毒、上車前量測額溫，全面嚴防疫情擴散，守護竹市幼教師生的健康。