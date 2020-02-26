新冠疫情持續延燒 助學行動守護跆拳小將自信未來

新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，影響國內學齡兒童開學的日期，針對職場父母的應變措施也隨即啟動，造成家庭不小的波及，更考驗弱勢家庭的生計需求。小婕（化名）與妹妹自有記憶以來，即沒有雙親在身邊，和年邁的祖母相依成長，至今已順利升上國中。展望會近九年間持續透過家訪關心祖孫概況，在每年社工訪視的成長紀錄中，小婕從目不識字地在圖畫紙上塗鴉，至今在跆拳道場上叱咤風雲，成為校園各項跆拳道賽事的佼佼者。

即便在近日因疫情而延後開學的假期間，仍不斷練習，小婕在社工發放助學金時解釋道，「雖然在體育班，但我從國中才開始接受正式的訓練，有些動作還是跟不太上。」其實，謙虛靦腆的她代表學校出征，屢屢締造佳績奪冠而歸，在學總盃國際跆拳道錦標賽品勢賽中，就分別在團體與個人都拿下了第一名的亮眼成績。

平時在賽事中揮汗如雨，拳拳到肉的她，在家中則是奶奶的得力幫手，俐落地完成家事再協助妹妹完成學校作業，沒有一聲怨言，反而珍惜與奶奶相處的家庭時光。奶奶欣慰地說，「我也很希望能穩定就業，提供兩姊妹更好的生活，但我這個年紀沒人要我，謝謝展望會的支持，兩姊妹也非常乖巧，不讓我擔心。」

小婕說，「一直沒有機會和九年來不斷給予我力量的資助人見面，好好讀書就是我的感謝。」除了助學金外，逢年過節她時而收到資助人的慰問禮金，陪伴著一家三口度過了好幾個寒冬，奶奶和小婕一家訴不盡的感謝，也讓素未謀面的情誼，藉由彼此的信任串起難能可貴的緣份。

愛與關懷 支持兒童創造未來

台灣世界展望會西區辦事處主任廖健鈞表示，為幫助經濟弱勢家庭的孩子也能擁有公平的受教育和學習機會，台灣世界展望會透過助學行動，每年幫助逾五萬名清寒學童順利上學、習得一技之長，有機會轉變貧窮家境。同時藉由學前預備、課業輔導、課後照顧等，幫助弱勢學子獲得充分的教育資源和支持系統，讓孩子感受愛與關懷，更有機會懷抱夢想、轉變未來。