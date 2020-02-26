G10貨櫃市集大改造！職人進駐開啟228青創新聚落

位於桃園藝文特區的G10貨櫃市集，2018年開幕以來，推出包括網美必拍的特色貨櫃、特色市集、DIY手作課程，備受好評。今年G10市集將搖身一變成為「G10職聚落」，新增「職人駐村」模式，將原本8個美食貨櫃改造成小型工作室，邀請青創朋友、手作達人進駐，再搭配DIY工作坊一系列手作課程，同時招募在地青年及街頭藝人表演，全新風貌將於228連假與民眾見面。

重新改裝後的G10職聚落，六大亮點讓G10更加不一樣，招募「職人駐村」並且開設「DIY工作坊」，讓優秀的青創朋友、手作達人，有盡情發揮的空間與舞台。貨櫃外的開放空間也不馬虎，定期的「表演招募」，讓才華洋溢的在地青年或街頭藝人來G10，培養未來的超級巨星。

每月的第一個週末將推出「主題活動」；第二個週末則有精彩的「GO！市集」，不同特色的攤商輪番上陣；第三個週末則提供活動場地進行「品牌媒合」，讓不同的機關、學校、商圈、協會等，在這裡舉辦新的活動，尋找新的合作契機。

緊接著228連假過後，G10各週的活動亦將緊鑼密鼓的登場，三月是G10的「國際文化月」，邀請桃園在地東南亞獨立書店合辦，活動中將有來自緬甸、印尼、越南、泰國等異國市集攤位，還有異國服飾、文化學堂、異國童玩競賽等精彩活動。