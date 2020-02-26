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西濱竹南段3處路口 228連假分時段封閉或禁止左轉

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
公路總局針對228連假交通疏導需求，台61線西濱快速道路苗栗縣竹南路段部分平交路口將分時段採取封閉或禁止左轉的管制措施。報系資料照
公路總局針對228連假交通疏導需求，台61線西濱快速道路苗栗縣竹南路段部分平交路口將分時段採取封閉或禁止左轉的管制措施。報系資料照

公路總局針對228連假交通疏導需求，台61線西濱快速道路苗栗縣竹南路段有2個橫向平交路口部分時段將封閉，1個路口禁止左轉，公路總局苗栗工務段提醒駕駛人注意。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段指出，228連假2月28日至3月1日共3天，因應台61線全線通車後連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，公路總局2月29日（周六）、3月1日（周日）2天，竹南路段將在部分時段採取封閉等管制措施，以利西濱快速道路主線車流疏導。

封閉或禁止左轉的平交路口及時段如下，台61線89公里670公尺處冷水坑 (龍好街11巷)路口、94公里200公尺處竹南垃圾場路口，將於2月29日、3月1日下午1點至隔日凌晨1點封閉橫向路口；另外台61線90公里600公尺龍江街 (龍鳳漁港)路口，2月29日晚間9點至隔日凌晨1點禁止左轉龍江街。

苗栗工務段指出，平交路口封閉採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口改採閃光時制，主線車流可不受號誌影響繼續前進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲駕駛人如需穿越台61線封閉路口，務必提前改道。

連假 車道 苗栗縣 西濱快速公路

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