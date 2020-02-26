西濱竹南段3處路口 228連假分時段封閉或禁止左轉

公路總局針對228連假交通疏導需求，台61線西濱快速道路苗栗縣竹南路段有2個橫向平交路口部分時段將封閉，1個路口禁止左轉，公路總局苗栗工務段提醒駕駛人注意。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段指出，228連假2月28日至3月1日共3天，因應台61線全線通車後連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，公路總局2月29日（周六）、3月1日（周日）2天，竹南路段將在部分時段採取封閉等管制措施，以利西濱快速道路主線車流疏導。

封閉或禁止左轉的平交路口及時段如下，台61線89公里670公尺處冷水坑 (龍好街11巷)路口、94公里200公尺處竹南垃圾場路口，將於2月29日、3月1日下午1點至隔日凌晨1點封閉橫向路口；另外台61線90公里600公尺龍江街 (龍鳳漁港)路口，2月29日晚間9點至隔日凌晨1點禁止左轉龍江街。

苗栗工務段指出，平交路口封閉採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口改採閃光時制，主線車流可不受號誌影響繼續前進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲駕駛人如需穿越台61線封閉路口，務必提前改道。