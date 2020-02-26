愛貓？男子認養後失聯 愛貓團體肉搜救回骨折小虎斑

「小虎斑的悲鳴...已動完手術，一起為牠加油吧」，桃園市一個愛貓團體日前安排一名男子認養小虎斑，不料發生疑似虐貓腿骨骨折，引起多人關注，愛貓者向市議員黃敬平陳情，市府動物保護處也介入追查。

黃敬平表示，愛貓團體接到這名男子表示電話希望養貓，經過訪談並簽訂認養契約後，2月14日安排男子認養小虎斑，結果不到一周，男子寄回來飼養的照片時讓人察覺小貓沒精神情況不對，愛貓團體要求立即家訪時，男子之後再也不接電話沒有音訊。

為防小虎斑不測，愛貓者根據他身分證上龍潭戶籍地址，還有楊梅居住地址找人，發現都是假資料，龍潭是一處農場，楊梅是員工宿舍都說沒這人，也不是離職員工，因為男子不接電話，就把他的照片PO上臉書肉搜，男子24日突然回電仍然拒絕碰面，要愛貓團體到楊梅指定地點「領貓」。

一行人到指定地點後沒看到人，在一個提籃找到疑受虐的小虎斑，馬上送到動物醫院檢查確認腿骨骨折，雖然貓已經完成手術，但仍需觀察。消息傳出後引來不少人關切，也有人向動保處反映，黃敬平議員服務處接到陳情，要求楊梅警分局、動保處追查。

動保處表示， 接到愛貓團體反映後已經受理成案追查，將根據已經掌握的線索設法找到男子說明，也呼籲男子主動連絡動保處，如果構成虐待會視情節根據動保法裁處1萬5000至7萬5000元。

動保處指出，愛貓團體當初過濾、訪談認養人建立資料時都很嚴謹，並嚴格執行認養後寄照片查察，才會很快察覺貓的情況不對勁，並強烈要求家訪及時找回小虎班，動保處會積極追人，桃園市過去發生虐貓致死案，全案已移送法院虐貓致死者還被判處徒刑，呼籲民眾要認養或飼養寵物就要好好愛護。