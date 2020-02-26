口罩實名制藥師忙翻 苗栗縣府號召志工協助發放口罩
因應口罩實名制購買，讓社區藥局藥師們忙翻了，部分藥局需要志工協助發放號碼牌，維持現場秩序，苗栗縣志願推廣服務中心今在粉絲團PO文，號召志工們協助藥局藥師口罩發放，苗栗縣目前有4間藥局提出需要志工協助。
苗栗縣志願推廣服務中心指出，邀請有意願參與志工夥伴們填寫網路表單報名表：https://forms.gle/pxKm91PB1Mdvk2ZM7，目前有4間藥局提出申請，分別在竹南鎮、苑裡鎮與通霄鎮，因應每個藥局的需求，大多是協助發放號碼牌、維持現場秩序等，約需要1到2名志工，時間也都不同，早上、下午都有。
社會處指出，今天上午訊息Po出後，已有民眾報名參與，防疫期間大家共同協助。
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