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新冠肺炎防疫 桃捷公司籲搭機捷戴口罩、多用電子票證

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎疫情延燒，由於機捷車廂屬密閉式空間且為跨縣市交通運輸工具，桃園大眾捷運公司近日已經貼出公告，主動提醒旅客戴口罩，鼓勵運用信用卡或電子票證購票。圖／桃園捷運公司提供
新冠肺炎疫情延燒，由於機捷車廂屬密閉式空間且為跨縣市交通運輸工具，桃園大眾捷運公司近日已經貼出公告，主動提醒旅客戴口罩，鼓勵運用信用卡或電子票證購票。圖／桃園捷運公司提供

新冠肺炎疫情延燒，由於機捷車廂屬密閉式空間且為跨縣市交通運輸工具，議員陳治文今天在議會質詢，憂心有感染風險疑慮，形成防疫漏洞，桃園大眾捷運公司總經理蒲鶴章表示，已在站內貼出公告，主動提醒旅客戴口罩，並多運用信用卡或電子票證購票，另考量機場捷運為連結桃園機場，架設邊境管制第二道防線，已經添購紅外線熱顯像儀，之後將在重要站點架設監測。

新冠肺炎疫情延燒迄今，不少民眾不敢出門，也因各國相關管制禁令，出入境旅客人次也大幅衰退，連帶衝擊桃園機場捷運沿線運量，據最新統計，2月1日至2月25日，機捷日平均運量約6萬人次，與108年日平均運量7萬6千人次相比，減少約21%。

桃捷公司董事長劉坤億今天在市政會議防疫會議上報告，提到桃捷公司從昨天起已經加強主動提醒旅客配戴口罩，考量出入機場旅客占機捷客群約50%，且往來國際旅客眾多、跨系統接觸頻繁，桃捷公司已規畫建置5組紅外線熱顯像測溫儀，設置於與機場旅運相關的重點車站進站閘門，進行進站旅客體溫即時監測，以防堵疫情。

桃捷公司總經理蒲鶴章在議會備詢提到，目前已在各站貼出月台進出閘門處貼出中英文公告，提醒搭乘旅客「為保護您及您的家人，進出車站搭乘列車建議您全程配戴口罩，並多利用信用卡、電子票證等方式進站」，希望藉此避免接觸風險。

桃捷公司強調，此公告並非強制性，但據連日來觀察，搭乘機捷乘客絕大多數都自發戴上口罩，希望此公告能鼓勵每個人都能跟進戴上，另桃捷公司也加強站內、車廂環境消毒，第一線員工都戴口罩，請旅客放心搭乘。

另，紅外線顯像儀因為廠商供貨問題，預計3月中可以架設完畢，預計在A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A1台北車站以及A18高鐵桃園站，票閘門外共5處建置完成紅外線熱像測溫儀，讓旅客搭乘桃園機場捷運更安心。

新冠肺炎疫情延燒，由於機捷車廂屬密閉式空間且為跨縣市交通運輸工具，桃園大眾捷運公司近日已經貼出公告，主動提醒旅客戴口罩，鼓勵運用信用卡或電子票證購票。圖／桃園捷運公司提供
新冠肺炎疫情延燒，由於機捷車廂屬密閉式空間且為跨縣市交通運輸工具，桃園大眾捷運公司近日已經貼出公告，主動提醒旅客戴口罩，鼓勵運用信用卡或電子票證購票。圖／桃園捷運公司提供

桃園機場 機場捷運 新冠肺炎

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