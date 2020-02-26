楊郡慈接任竹縣教育處長 竹縣各級學校家長協會力挺

新竹縣政府教育處長將由現任全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任，因楊郡慈過去有違反性平爭議言論，引起不少家長與性平團體反彈，但新竹縣各級學校家長協會則表示力挺，認為楊郡慈長期關注教育，支持縣長楊文科與楊郡慈願意為教育開創新局的努力。

新竹縣各級學校家長協會表示，新竹縣的民風，總是在溝通與和諧中穩定發展，才能夠成就校長、教師與家長共議合作的教育平台，絕不是用爭鬧與誤解的方式進行，創會理事長楊郡慈長期關注教育的日子，甚至比一位新科擔任民意代表的時間還長，為教育投注的心力也是有目共睹。

協會指出，楊郡慈擔任全國家長會長聯盟擔任理事長，關心孩子讀的教科書、家庭教育，甚至修習家庭教育學程，也關心不適任教師處理機制、大學入學制度、12年國教課綱、偏鄉教育、原住民教育，去年還推動全國教育問卷，針對7大議題至多個縣市進行研討與交流，並且與總統候選人團隊交流。

協會強調，對於性平教育提出代表家長的意見，不是反對性平教育，如果大家看完所有的發言，就會非常清楚楊郡慈堅持符合CEDAW國際審查委員結論性意見中提到的，教科書要有正確且適性適齡的內容，並且校內所有相關審查機制一定要依法辦理，以維護學生權益。