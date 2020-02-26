台南大觀音亭暨興濟宮 擲筊獲准停辦平安宴春祭
心冠肺炎肆虐，明鄭時期建廟的台南大觀音亭暨祀典興濟宮今天宣布，經擲筊請示神明同意，將停辦下月的菩薩佛誕平安宴及春祭大典。
大觀音亭暨祀典興濟宮是「佛道同祀」的兩間宮廟，建廟歷史已有360年，供奉眾多神明，幾乎每個月都有祭典活動，是台南市北區的知名廟宇。
因應新冠肺炎升溫，主祀觀音佛祖的大觀音亭，經11日擲筊請示，確認停辦3月12日（農曆2月19日）席開逾300桌的菩薩佛誕平安宴，這是大觀音亭辦理平安宴數十年來僅見。
主祀保生大帝的興濟宮當時也擲筊請示，獲准同意如期舉辦3月22日春季大典，未料隨著疫情升溫，廟方20日再擲筊請示是否停辦，卻擲出3個「聖杯」，確認停辦。
廟方人員表示，興濟宮民國100年起開辦春秋兩祭大典，期間僅105年因宮廟整修停辦。
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