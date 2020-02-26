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新竹縣13鄉鎮市衛生所 27日起都可購買口罩

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為解決民眾大排長龍買口罩的困擾，27日起新竹縣內13鄉鎮市衛生所將全數加入口罩實名制販售行列。圖／新竹縣政府提供
為解決民眾大排長龍買口罩的困擾，27日起新竹縣內13鄉鎮市衛生所將全數加入口罩實名制販售行列。圖／新竹縣政府提供

因應新冠肺炎疫情，政府實施販售口罩實名制，新竹縣目前有123家健保特約藥局及6個鄉鎮衛生所可購買，為解決民眾大排長龍買口罩的困擾，27日起縣內13鄉鎮市衛生所將全數加入販售行列。

為避免民眾買口罩撲空，新竹縣藥師公會將縣內123家健保特約藥局販售時間及相關資訊列出清單，放在網路雲端，縣府網站也提供新竹縣口罩地圖供民眾查詢；橫山鄉、峨眉鄉、五峰鄉3個鄉鎮沒有健保特約藥局，因此由衛生所負責販售。

縣長楊文科表示，為增加販售據點，除了原本的3家衛生所，17日起寶山鄉、北埔鄉、尖石鄉衛生所也加入口罩實名制販售行列，衛生局為因應學校開學，許多家長要幫小孩買口罩，並配合中央政令及便民措施，27日起縣內其餘7鄉鎮市衛生所也將加入販售行列，各衛生所代售時間、購買方式可至衛生局網站或防疫專區查詢。

衛生局長殷東成也提醒民眾，口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

衛生所 口罩 健保 新冠肺炎

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