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62家中醫診所也加入 苗栗縣通訊診療宣告全面啟動
苗栗縣政府衛生局因應新冠肺炎疫情需求，已協調全縣15家醫院、65家西醫診所及18鄉鎮市衛生所，針對慢性病患者的居家檢疫、居家隔離提供通訊診療服務，今天中醫師公會也協調促成縣內62家中醫診所全數加入，宣示苗栗縣內的通訊診療服務全面啟動，盼降低社區感染風險。
苗栗縣衛生局醫政科指出，電話、網路、視訊、傳真其實都屬於通訊診療的方式，服務對象首要條件是沒有發燒或呼吸道感染症狀者，第二個條件為慢性病患者，可透過通訊診療方式，再由家屬持病患健保卡前往批價、取藥。
醫政科指出，如居家檢疫、隔離者出現其他非慢性病症，醫師透過電話或其他通訊方式問診，是否得以建立病歷或開藥，必須由醫師做決定，如醫師對病況覺得無法充分掌握，可以拒絕，如有急病必須就醫，將透過發燒篩檢站等流程到指定醫院診治，避免居家檢疫或隔離者發生自行到醫院就醫的狀況。
衛生局長張蕊仙表示，居家檢疫或居家隔離民眾配合在住所隔離14天內，如有迫切性就醫需求時，可透過037-722620防疫專線，經衛生局初步評估就醫需求，民眾同意接受通訊診療者，衛生局可協助轉介與縣內合作醫療院所進行通訊診療服務。
醫政科長張章裕表示，如非迫切用藥需求，或檢疫期間適逢慢性病必須由醫師診療開立慢性病處方箋拿藥，其實居家檢疫、隔離者並不需要透過通訊診療方式取得藥物，醫師會建議檢疫或隔離期滿再來看診。
衛生局提醒，居家檢疫或隔離14天期間不得外出的民眾，如有發燒或呼吸道感染症狀情形，仍須由衛生局防疫專線安排至指定醫院就醫。
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