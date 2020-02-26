開車也要防疫 百貨推出「全車廂高溫殺菌」

新型冠狀病毒疫情話題持續延燒，其中一名感染案例為白牌計程車駕駛。桃園的大江購物中心與國際知名汽車服務品牌「挑戰者」合作推出「全車廂高溫殺菌」，也與「真善美」社福基金會合作，為接駁車清潔消毒，守護院生健康。

「防疫作戰」已成為全民重要議題，此時不只新冠肺炎，全台各地也傳出流感重症死亡病例，民眾除了戴口罩、勤洗手等自我防護措施之外，對於以汽車代步的開車族而言，密閉車廂環境的清潔消毒也是不能疏漏的一環。汽車保養修護品牌「挑戰者」由專業師傅將前、後車廂用高溫蒸汽處理後，再將來自紐西蘭生物科技研發、礦物鹽抽取成份的原液搭配特殊技術，殺滅細菌和真菌。