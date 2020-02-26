醫護人員前線作戰壓力大 桃市議員籲市府訂照顧辦法

桃園醫護人員近3萬人，面對疫情站在第一線壓力大，曾任護理人員的國民黨市議員朱珍瑤會同桃園KMT青年問政連線成員在黨團開記者會替醫護人員發聲，提到有醫護人員怕感染給家人，「疫情爆發後都不敢回家」，呼籲市府應做醫護人員做靠山，擬具桃園版醫護照顧相關辦法，照顧醫護人員的心理與家庭，讓他們能安心在前線作戰。

朱珍瑤從政前連同兼職與正職，擔任過長達10年護理人員，待過大型醫院、安養中心等醫療機構，她說，過年前爆發新冠肺炎疫情以來，不少醫護人員家庭生活受衝擊，有擔任護理人員的朋友因孩子還小，擔心疫情有潛伏期，會感染給自己的孩子，到現在都不敢回家，由於疫情仍有擴大跡象，更早做好半年以上都無法回家的心理準備。

市議員黃敬平等人說，醫護人員在前線作戰，形同拋家棄子，但目前立院三讀通過的紓困振興特別條例草案，內容對於投入防疫第一線的醫護人員身心與家庭功能維繫少著墨，要求政府應善待醫護人員，相關照顧補助更應「從優從寬」認定。

市議員梁為超也提到，台灣有良好的醫療與健保系統，還有醫護人員的辛勞付出，面對疫情不確定性，未來若爆發社區感染，如何保存醫護戰力延長戰線是重要課題，全台1100床負壓隔離病房目前只剩300床，呼籲市府應速擬具桃園醫護照顧相關辦法。

市府衛生局長王文彥說，從疫情爆發開始，市府就給予醫護人員許多關懷，他與市長鄭文燦從過年前就開始走訪11家急救責任醫院了解防疫整備情形，也主動提供防疫物資支援，優先撥補口罩等戰備物資給醫療院所，或協助媒合紅外線顯像儀等器材，很多作法都走在中央前面，也透過推動通訊診療方式，盡量減輕醫護人員前線壓力，之後也將在護士節辦理表揚，給予護理人員最大鼓勵支持。