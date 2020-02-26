快訊

北市宣布高中以下畢旅、校慶暫緩！全部延至5月4日後舉行

南韓疫情失控！再增115人感染新冠肺炎 累計1261例確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫護人員前線作戰壓力大 桃市議員籲市府訂照顧辦法

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園醫護人員近3萬人，面對疫情站在第一線壓力大，曾任護理人員的國民黨市議員朱珍瑤會同桃園KMT青年問政連線成員在黨團開記者會替醫護人員發聲，呼籲市府應做醫護人員做靠山，擬具桃園版醫護照顧相關辦法，照顧醫護人員的心理與家庭，讓他們能安心在前線作戰。記者張裕珍／攝影
桃園醫護人員近3萬人，面對疫情站在第一線壓力大，曾任護理人員的國民黨市議員朱珍瑤會同桃園KMT青年問政連線成員在黨團開記者會替醫護人員發聲，呼籲市府應做醫護人員做靠山，擬具桃園版醫護照顧相關辦法，照顧醫護人員的心理與家庭，讓他們能安心在前線作戰。記者張裕珍／攝影

桃園醫護人員近3萬人，面對疫情站在第一線壓力大，曾任護理人員的國民黨市議員朱珍瑤會同桃園KMT青年問政連線成員在黨團開記者會替醫護人員發聲，提到有醫護人員怕感染給家人，「疫情爆發後都不敢回家」，呼籲市府應做醫護人員做靠山，擬具桃園版醫護照顧相關辦法，照顧醫護人員的心理與家庭，讓他們能安心在前線作戰。

朱珍瑤從政前連同兼職與正職，擔任過長達10年護理人員，待過大型醫院、安養中心等醫療機構，她說，過年前爆發新冠肺炎疫情以來，不少醫護人員家庭生活受衝擊，有擔任護理人員的朋友因孩子還小，擔心疫情有潛伏期，會感染給自己的孩子，到現在都不敢回家，由於疫情仍有擴大跡象，更早做好半年以上都無法回家的心理準備。

市議員黃敬平等人說，醫護人員在前線作戰，形同拋家棄子，但目前立院三讀通過的紓困振興特別條例草案，內容對於投入防疫第一線的醫護人員身心與家庭功能維繫少著墨，要求政府應善待醫護人員，相關照顧補助更應「從優從寬」認定。

市議員梁為超也提到，台灣有良好的醫療與健保系統，還有醫護人員的辛勞付出，面對疫情不確定性，未來若爆發社區感染，如何保存醫護戰力延長戰線是重要課題，全台1100床負壓隔離病房目前只剩300床，呼籲市府應速擬具桃園醫護照顧相關辦法。

市府衛生局長王文彥說，從疫情爆發開始，市府就給予醫護人員許多關懷，他與市長鄭文燦從過年前就開始走訪11家急救責任醫院了解防疫整備情形，也主動提供防疫物資支援，優先撥補口罩等戰備物資給醫療院所，或協助媒合紅外線顯像儀等器材，很多作法都走在中央前面，也透過推動通訊診療方式，盡量減輕醫護人員前線壓力，之後也將在護士節辦理表揚，給予護理人員最大鼓勵支持。

針對醫護人員在前線擔心感染的風險，王文彥也認為，全民都有警戒心是防疫成功的重要因素，他能理解他們的煩憂，但若是在防備完善的醫療院所其實不需過分擔心，過度恐慌或不必要的防備反而是浪費。

桃園醫護人員近3萬人，面對疫情站在第一線壓力大，曾任護理人員的國民黨市議員朱珍瑤（中）會同桃園KMT青年問政連線成員在黨團開記者會替醫護人員發聲，呼籲市府應做醫護人員做靠山，擬具桃園版醫護照顧相關辦法，照顧醫護人員的心理與家庭，讓他們能安心在前線作戰。記者張裕珍／攝影
桃園醫護人員近3萬人，面對疫情站在第一線壓力大，曾任護理人員的國民黨市議員朱珍瑤（中）會同桃園KMT青年問政連線成員在黨團開記者會替醫護人員發聲，呼籲市府應做醫護人員做靠山，擬具桃園版醫護照顧相關辦法，照顧醫護人員的心理與家庭，讓他們能安心在前線作戰。記者張裕珍／攝影
桃園醫護人員近3萬人，面對疫情站在第一線壓力大，曾任護理人員的國民黨市議員朱珍瑤會同桃園KMT青年問政連線成員在黨團開記者會替醫護人員發聲，呼籲市府應做醫護人員做靠山，擬具桃園版醫護照顧相關辦法，照顧醫護人員的心理與家庭，讓他們能安心在前線作戰。記者張裕珍／攝影
桃園醫護人員近3萬人，面對疫情站在第一線壓力大，曾任護理人員的國民黨市議員朱珍瑤會同桃園KMT青年問政連線成員在黨團開記者會替醫護人員發聲，呼籲市府應做醫護人員做靠山，擬具桃園版醫護照顧相關辦法，照顧醫護人員的心理與家庭，讓他們能安心在前線作戰。記者張裕珍／攝影

醫護人員 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

慰勞醫護 台南11處景點228連假免費參觀

向醫護致敬 二二八連假台南11景點免費遊

實名制口罩沒全賣光 桃市「成人剩6%、兒童剩40%」

賴清德：若遶境引發疫情快速傳播 對不起前線醫護人員

相關新聞

口罩實名制藥師忙翻 苗栗縣府號召志工協助發放口罩

因應口罩實名制購買，讓社區藥局藥師們忙翻了，部分藥局需要志工協助發放號碼牌，維持現場秩序，苗栗縣志願推廣服務中心今在粉絲...

六都跑第1 桃市府大樓增設紅外線熱像測溫儀

桃園市政府市政大樓進出員工、洽公民眾眾多，市府原安排駐衛警協助噴灑酒精消毒進出人員雙手，本周防疫工作再度升級，在市政大樓...

新冠肺炎防疫 桃捷公司籲搭機捷戴口罩、多用電子票證

新冠肺炎疫情延燒，由於機捷車廂屬密閉式空間且為跨縣市交通運輸工具，議員陳治文今天在議會質詢，憂心有感染風險疑慮，形成防疫...

楊郡慈接任竹縣教育處長 竹縣各級學校家長協會力挺

新竹縣政府教育處長將由現任全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任，因楊郡慈過去有違反性平爭議言論，引起不少家長與性平團體反彈，...

新竹縣13鄉鎮市衛生所 27日起都可購買口罩

因應新冠肺炎疫情，政府實施販售口罩實名制，新竹縣目前有123家健保特約藥局及6個鄉鎮衛生所可購買，為解決民眾大排長龍買口...

62家中醫診所也加入 苗栗縣通訊診療宣告全面啟動

苗栗縣政府衛生局因應新冠肺炎疫情需求，已協調全縣15家醫院、65家西醫診所及18鄉鎮市衛生所，針對慢性病患者的居家檢疫、...

醫護人員前線作戰壓力大 桃市議員籲市府訂照顧辦法

桃園醫護人員近3萬人，面對疫情站在第一線壓力大，曾任護理人員的國民黨市議員朱珍瑤會同桃園KMT青年問政連線成員在黨團開記...

翻轉刻板印象 青農落實草莓農藥減量創3贏

農委會「化學農藥10年減半」政策，苗栗區農業改場去年輔導推廣苗栗縣大湖鄉草莓有害生物綜合管理（IBM）20公頃，青農袁婧...

居家檢疫趴趴走誤報 警員白忙

桃園市警察局上午統計啟動追蹤協尋居家檢疫者24天來，統計127起手機異常訊號，警方趕往查證，發現108起警示錯誤，白跑一趟，錯誤率高，有時還引起被檢疫者抱怨。桃園市長鄭文燦要求市警局與通訊業者協調改正，避免員警白跑。

影／桃園多數宮廟取消大型活動 鄭文燦：眾神慈悲會支持

新冠肺炎疫情升溫，桃園市長鄭文燦日前於臉書貼出參與龍德宮的遶境照片，遭網友撻伐，呼籲廟宇取消大型遶境、集會活動，今日桃園...

每年湧入20萬人次 竹市府宣布兒藝節今年因防疫停辦

新冠肺炎疫情延燒，新竹市兒童節連假最受親子喜愛的兒童藝術節活動，今年是否續辦，引起許多家長關注，市府指出，兒藝節每年湧入...

新冠肺炎疫情緊張 林智堅：減少進香遶境媽祖會體諒

三月瘋媽祖！新冠疫情延燒，是否辦遶境活動引起議論，新竹市長林智堅今天在臉書貼文，防疫期間許多人減少參加進香或遶境活動，媽...

熱門新聞

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

白沙屯進香有變數 不排除再擲筊請示媽祖

媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

遶境一籮筐為何只針對大甲媽祖？ 網友曝背後原因

媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

賴清德：若遶境引發疫情快速傳播 對不起前線醫護人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。