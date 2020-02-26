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翻轉刻板印象 青農落實草莓農藥減量創3贏

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗區農業改場輔導推廣大湖鄉草莓有害生物綜合管理（IBM），青農袁婧清（右三）入圍農委會動植物防疫檢疫局「第一屆永續善農獎」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗區農業改場輔導推廣大湖鄉草莓有害生物綜合管理（IBM），青農袁婧清（右三）入圍農委會動植物防疫檢疫局「第一屆永續善農獎」。圖／苗栗縣政府提供

農委會「化學農藥10年減半」政策，苗栗區農業改場去年輔導推廣苗栗縣大湖鄉草莓有害生物綜合管理（IBM）20公頃，青農袁婧清落實，入圍農委會動植物防疫檢疫局「第一屆永續善農獎」，農藥施用減少46%，特級果產量提高30%， 扭轉草莓農藥殘留的一些人刻板印象，創造農戶、消費者及環境3贏。

苗栗區農業改場指出，IBM去年20公頃，今年推廣到25公頃，目前10戶種子農戶，透過農友交流，及農改場輔導，希望逐步擴大面積，消費者更安心。

「化學農藥10年減半」政策，袁婧清去年接受苗栗農改場團隊輔導，並與實習植物醫師合作，利用微生物、天敵昆蟲、性費洛蒙等非化學農藥資材，草莓田間落實IPM管理模式，大幅減少田間農藥施藥量達46%，初期產值更較慣行田區增加30%，並帶動周邊草莓園跟進，部分農友欣喜反映「不僅有量更有價」！

苗栗農改場副研究員鐘珮哲指出，草莓IPM以「預防勝於治療」概念為基礎，進行草莓苗病害檢測及監測，施行水旱田輪作，依據土壤檢測改良土壤，種苗定植前後施用有益微生物資材，採果期間至少每2星期監控病蟲害，如每片葉片2點葉蟎密度達5至10隻即施用非化學農藥資材，若密度過高已可見葉片危害狀，則施用推薦藥劑。

此外，草莓定植初期在田間每2公尺懸掛1個薊馬警戒費洛蒙，有效減少薊馬防治藥劑；病害方面，在果實的灰黴病及果腐病好發時期，預先施用有益微生物，以降低發生率。

苗栗農改場副場長施佳宏表示，一些人對草莓藥物殘留，有負面刻板印象，希望透過IBM創造農戶、消費者及環境3贏的局面，相關資訊可加入「苗栗場作物病蟲害諮詢診斷」Line群組，或「草莓產業推動」Line群組，電話037-222111轉353。

苗栗區農業改場輔導推廣大湖鄉草莓有害生物綜合管理（IBM），希望逐步擴大面積。記者范榮達／攝影
苗栗區農業改場輔導推廣大湖鄉草莓有害生物綜合管理（IBM），希望逐步擴大面積。記者范榮達／攝影

農改場 農委會

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