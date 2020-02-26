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桃園多數宮廟取消大型活動 鄭文燦：眾神慈悲會支持
新冠肺炎疫情升溫，桃園市長鄭文燦日前於臉書貼出參與龍德宮的遶境照片，遭網友撻伐，呼籲廟宇取消大型遶境、集會活動，今日桃園市宗教團體文化聯合會舉辦記者會響應，桃園內較具代表性廟宇也紛紛跟進，分別有五福宮、仁海宮及慈惠堂皆取消繞境活動及大型廟會慶典。
桃園市宗教團體文化聯合會理事長陳宗賢說，召集80多個會員宮廟緊急討論，提出3點辦法，包括停辦遶境車隊及演藝表演、緩辦活動、遵循民宿敬拜，不動員花車和藝團隨行。鄭表示，各宮廟皆贊同，因此目前依循該程序進行暫緩取消事宜，他說，不管大家信哪種神，相信眾神慈悲，神明會諒解並支持，要以眾生安全為唯一考量，損失一點能讓防疫推動更順利。
鄭指出，韓國發生新天地教會發生群聚感染後，各國防疫對策也開始有所調整，針對大型活動應採取高規格防疫標準，如市政府上半年的活動皆推遲至下半年，甚至蘆竹濱海馬拉松也取消、正在退費，同樣大型宗教活動也應考慮防疫需求，民眾應避免大型集會，降低醫護體系的負擔。鄭表示，他只負責桃園的部分，目前桃園市各大宮廟已決定響應呼籲，停止或暫緩宗教的遶境進香活動。
陳表示，疫情過於嚴重，若不小心真的感染他們也無法負責，因此響應將活動取消，目前桃園市內較具代表性的廟宇，包括五福宮2千人健走活動「財神護社稷 行腳保平安」，報名網站已下架取消，另，仁海宮千人媽祖活動、中壢慈惠堂母娘文化節等多項活動停止，陳說，由於每個宮廟都有自己的神明生辰等慶典，因而無法統計出約取消多少活動。
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