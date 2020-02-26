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每年湧入20萬人次 竹市府宣布兒藝節今年因防疫停辦
新冠肺炎疫情延燒，新竹市兒童節連假最受親子喜愛的兒童藝術節活動，今年是否續辦，引起許多家長關注，市府指出，兒藝節每年湧入超過20萬人次，屬大型群聚活動，受疫情影響，基於維護孩童健康安全與防疫需求、防疫物資等考量，決定停辦。
兒童藝術節是新竹市重要品牌的親子活動，每年利用兒童節連假設置多元大型遊具及馬戲團、特技等表演，透過遊具讓孩子挑戰及五感體驗，是很受親子歡迎的大型活動，每年吸引超過20萬人次，去年更突破40萬人次。
兒藝節今年邁入第5年，市府原規畫4月2日至5日舉辦2020兒童藝術節及新竹味市集，距離兒童節連假只剩1個多月，兒藝節是否照常舉辦，引起許多家長關注，尤其新冠肺炎延燒，如何做好防疫等措施，也是家長關心的焦點。
市府指出，兒童藝術節屬大型群聚活動，即使大型遊具設在戶外，但小朋友常需攀爬、密集接觸，如何加強消毒防疫是一大問題，且如此大型活動，親子都需戴口罩，口罩需求大，且幼童口罩仍否戴得住，是否會增加群聚傳染的機會，都需審慎評估。
市府強調，兒藝節希望提供親子最好的玩樂體驗，但受疫情影響，市府重視孩童的健康安全及防疫，經評估後，現階段一切以防疫為優先，藝文活動的辦理型態、地點都因此調整，為避免群聚活動且密集接觸活動，決定今年度暫停辦理，以全民健康安全為優先。
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