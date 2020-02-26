新冠肺炎疫情緊張 林智堅：減少進香遶境媽祖會體諒

三月瘋媽祖！新冠疫情延燒，是否辦遶境活動引起議論，新竹市長林智堅今天在臉書貼文，防疫期間許多人減少參加進香或遶境活動，媽祖聞聲救苦，相信祂會體諒，也要跟媽祖祈福，疫情能夠趕快過去，大家生活回到正軌。

林智堅貼文指出，媽祖是台灣重要的信仰文化，他舉新竹市長和宮為例，西元1742年就座落在北門大街的清朝古官道上，是市民重要的信仰中心，當大家遇到困難或有喜事時，都會來到這裡虔誠祈求神明保佑，希望風調雨順、四境平安。

新冠肺炎防疫期間，許多人減少參加進香或遶境活動，媽祖聞聲救苦，相信祂會體諒。貼文也引起許多網友回應，有的認為非常時期造成醫療人員負擔也不好，有的呼籲政府明令暫緩大型聚會和活動，也有人認為神明一定會同意停辦的。