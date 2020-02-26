聽新聞
test
0:00 / 0:00
新冠肺炎疫情緊張 林智堅：減少進香遶境媽祖會體諒
三月瘋媽祖！新冠疫情延燒，是否辦遶境活動引起議論，新竹市長林智堅今天在臉書貼文，防疫期間許多人減少參加進香或遶境活動，媽祖聞聲救苦，相信祂會體諒，也要跟媽祖祈福，疫情能夠趕快過去，大家生活回到正軌。
林智堅貼文指出，媽祖是台灣重要的信仰文化，他舉新竹市長和宮為例，西元1742年就座落在北門大街的清朝古官道上，是市民重要的信仰中心，當大家遇到困難或有喜事時，都會來到這裡虔誠祈求神明保佑，希望風調雨順、四境平安。
新冠肺炎防疫期間，許多人減少參加進香或遶境活動，媽祖聞聲救苦，相信祂會體諒。貼文也引起許多網友回應，有的認為非常時期造成醫療人員負擔也不好，有的呼籲政府明令暫緩大型聚會和活動，也有人認為神明一定會同意停辦的。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言