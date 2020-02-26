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竹縣新任教育處長遭批反同反性平 地方團體盼重新任命

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
同志媽媽吳少喬表示，教育處應該要站在每個孩子都被保護的角度。記者陳斯穎／攝影
同志媽媽吳少喬表示，教育處應該要站在每個孩子都被保護的角度。記者陳斯穎／攝影

新竹縣長楊文科昨天在主管會報上宣布新任教育處長由現任全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任，因楊郡慈過去有大量違反性平爭議言論，引起不少家長與議員反彈，今天上午綠黨與性平團體在縣府門口召開「捍衛性平教育，反對不當任用」記者會，呼籲縣長重新任命教育處長。對此，楊文科表示，他與楊郡慈都尊重反性平及反同的議題，會再溝通，他也相信楊郡慈會以正向的方式推動教育，希望大家給新處長有個表現的機會。

婚姻平權大平台副總召鄧筑媛表示，從去年同婚通過至今短短7個月，全台將近有3000對同志配偶登記結婚，從統計數據來看，去除六都，新竹縣同性配偶結婚人數僅次於宜蘭縣，這些縣民的小孩可能會在這裡落地生根、組成家庭，進入教育的體系。

她說，新竹縣任命一個毫無教育行政專業、毫無性平意識的教育處處長，未來的教育內容，如果教導同志是不需要存在的等錯誤觀念，對於縣民、同志家庭都是侵害，而不是尊重。

同志媽媽吳少喬也指出，楊郡慈在2018年公投期間，指稱校園不應該教育男男與女女的存在、抹煞教育性別平等的存在。未來的幾年，新竹縣市即將有30幾個同志家庭孩子進入校園，她想請問楊郡慈要如何回答她的孩子「為什麼有人有兩個媽媽、兩個爸爸？」

她強調，教育處應該要站在每個孩子都被保護的角度，「霸凌就是因為你們看不見他們的存在、不接受他們的出現，一直跟全世界講說沒有這種人，用欺瞞、謊話，用各種宗教色彩，告訴別人他們不應該存在！」

楊文科則回應，他與楊郡慈都尊重反性平及反同的議題，會再溝通，他也相信楊郡慈會以正向的方式推動教育，學業與道德教育應並重，特別是最基本的禮義廉恥四維八德。他也指出每個人有信仰的自由、反對宗教入校，會跟楊郡慈溝通此原則。

楊文科也相信縣府的效率，3個月內就可以找出很多問題、逐步實施，教育界會有新的氣象，希望大家給新處長有個表現的機會。

今天上午綠黨與性平團體在縣府門口召開「捍衛性平教育，反對不當任用」記者會，呼籲縣長重新任命教育處長。記者陳斯穎／攝影
今天上午綠黨與性平團體在縣府門口召開「捍衛性平教育，反對不當任用」記者會，呼籲縣長重新任命教育處長。記者陳斯穎／攝影

同志 新竹 楊文科

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