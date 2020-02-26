快儲水！觀音工業區3里停水15小時 影響380廠及1萬多人
桃園市觀音工業區380家工廠及觀音區樹林、富林、草漯3里1萬400多居民，請在3月7日前預先儲水備用。
桃園市政府經發局今天上午表示，自來水公司配合市府新建工程處辦理桃園市觀音區草漯整體開發市地重畫第1、3、6區統包工程施工，公告觀音工業區全區及觀音區樹林、富林、草漯里3里，將自3月7日9時起到24時止、停水15小時，影響380家工廠及3142用戶約1萬400多人用水，提醒用戶在停水前6小時預先儲水備用。
觀音工業區服務中心表示，該工業區380家工廠生產都會儲水備用，面對3月7日停水，該中心也會通知工業區各廠商預先儲水備用；觀音區樹林、富林、草漯3里也相繼公告里民儲水備用。
市府經發局表示，這次停水期間，請民眾預先6小時前儲水備用，避免停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，若恢復供水仍未通水，請洽自來水免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言