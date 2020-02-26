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開箱桃園居家檢疫 泡麵、藥材還有網遊優惠序號

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府在食物補給方面，設計出裝有零食、泡麵、燕麥、水等物資的「減壓紓食包」，提供給需居家檢疫14天的民眾。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府在食物補給方面，設計出裝有零食、泡麵、燕麥、水等物資的「減壓紓食包」，提供給需居家檢疫14天的民眾。記者陳夢茹／攝影

新冠肺炎疫情延燒，桃園市先前有不少需居家檢疫14天的民眾「偷跑」，桃園市長鄭文燦表示，經調查後發現，許多民眾是為了買東西才違規出門，因此請市府單位合作，做出桃園市民專屬的全方位健康關懷包，其中包括一大箱零食、泡麵、中藥材、用來消毒環境的氯錠，今日更與蝦皮購物、kkbox、Line等企業合作，推出優惠碼，讓民眾在家也不無聊。

鄭文燦表示，桃園居家檢疫人數有在下降，目前剩1200人仍在檢疫中，解除檢測的則有2451人。面對居家檢疫民眾「偷跑」情形，市府為避免民眾出門購物，在食物補給方面設計出裝有零食、泡麵、燕麥、水等物資的「減壓紓食包」、藥膳料理的「健康強身健康包」，「居家安心消毒包」內含14顆氯錠，將其搗碎後加入水可以製成漂白水消毒環境，另還有垃圾清運服務等。

今日更與企業合作，蝦皮購物推出3/31前2千組運費補貼100元、kkbox提供4千組Music或Videox的序號、Line也給出4千組TV或Music影音娛樂平台帳號，中華電信推出3千組Hami書城等序號，讓需要居家檢疫14天的民眾，不會在家待到發悶。民政局自治行政科代理科長盧永樂表示，全方位健康關懷包近期才設計完畢，發送時間還仍待討論，確定後會一一送給居家檢疫中的民眾。

鄭說，原訂今要到鹿港天后宮參加桃園龍德宮南巡進香接駕活動，考量疫情升溫因此取消，此外，他提及，3月8日原訂舉行的蘆竹濱海馬拉松也正式取消，將由體育局與蘆竹區公所處理退費事宜，鄭表示，其餘宮廟遶境、大型活動他也建議取消，詳細取消情形會再統一說明。

今日更與蝦皮購物、kkbox、Line及中華電信等企業合作，提供優惠序號、帳號等，讓需要居家檢疫14天的民眾，不會在家待到發悶。記者陳夢茹／攝影
今日更與蝦皮購物、kkbox、Line及中華電信等企業合作，提供優惠序號、帳號等，讓需要居家檢疫14天的民眾，不會在家待到發悶。記者陳夢茹／攝影
除「減壓紓食包」外，另還有藥膳料理「健康強身健康包」。記者陳夢茹／攝影
除「減壓紓食包」外，另還有藥膳料理「健康強身健康包」。記者陳夢茹／攝影

居家檢疫 疫情 零食

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