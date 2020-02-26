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桃園療養院「得來速」不進醫院可領慢簽藥

聯合報 / 記者鄭國樑陳夢茹／桃園即時報導
「得來速」快速通關就醫服務僅限領取慢性病處方箋藥品或無需與醫師詳細討論病情，只需維持目前治療用藥的民眾。 圖／衛福部桃園療養院提供
「得來速」快速通關就醫服務僅限領取慢性病處方箋藥品或無需與醫師詳細討論病情，只需維持目前治療用藥的民眾。 圖／衛福部桃園療養院提供

新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，國內醫院無不提升防疫準備，減少民眾可能的感染機會。衛福部桃園療養院為減少民眾進出醫院，今天起在戶外增設「得來速」快速通關貼心的就醫服務，民眾不進醫院，在戶外由醫療人員提供便捷就醫服務，降低民眾進出醫院，減少發生群聚感染的風險。

桃園療養院副院長詹宏裕表示，這項措施將視疫情狀況而做調整，目前「得來速」快速通關就醫服務僅限領取慢性病處方箋藥品或無需與醫師詳細討論病情，只需維持目前治療用藥的民眾。

戶外「得來速」快速通關服務時段為周一至周五上午8點30分至11點30分，下午周一至周四1點至4點過，程無需進醫院，減少候診間人擠人密集的接觸，並縮短等候時間，讓防疫更完善。

詹宏裕指出，該項措施是為了分流病人，減少病友在醫院候診間密集的接觸，對非領取慢性病處方箋藥品或需與醫師討論病情的民眾，仍依正常看診流程進入院區就診。院方也同時呼籲民眾進出醫院除了戴口罩之外，也請民眾利用置於公共空間的酒精乾洗手，勤洗手、少接觸是降低飛沫接觸傳染的最有效的方法。

「得來速」快速通關貼心的就醫服務，民眾不進醫院，在戶外由醫療人員提供便捷服務。圖／衛福部桃園療養院提供
「得來速」快速通關貼心的就醫服務，民眾不進醫院，在戶外由醫療人員提供便捷服務。圖／衛福部桃園療養院提供

疫情 慢性病 醫師

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