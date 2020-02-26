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228連假首日 台66平鎮入中山高南下封閉
桃園市平鎮警分局配合228連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，28日0點起至深夜12點共24小時，實施匝道封閉，請各用路人多加注意。
平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，228連續假日有3天，平鎮警分局為了配合交通部交通疏導管制措施，封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。不實施高乘載管制。
國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉後，警方為用路人規畫替代道路，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下，接南平路轉陸橋南路接臺1線（延平路）繼續南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，可以避免塞在車陣中。
警方表示，228連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請駕駛人出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話(03)4390218、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800000123外，也可以上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。
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