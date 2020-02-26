228連假首日 台66平鎮入中山高南下封閉

桃園市平鎮警分局配合228連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，28日0點起至深夜12點共24小時，實施匝道封閉，請各用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，228連續假日有3天，平鎮警分局為了配合交通部交通疏導管制措施，封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。不實施高乘載管制。

國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉後，警方為用路人規畫替代道路，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下，接南平路轉陸橋南路接臺1線（延平路）繼續南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，可以避免塞在車陣中。