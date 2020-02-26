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好消息！竹縣獲中央補助5億多 校園老舊校舍重建補強

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣鑑於近年災害型地震頻繁，中央推動老舊校舍改善工程，106年到108年老舊校舍拆建計畫，目前已完成7所校園動土。記者郭政芬／攝影
新竹縣鑑於近年災害型地震頻繁，中央推動老舊校舍改善工程，106年到108年老舊校舍拆建計畫，目前已完成7所校園動土。記者郭政芬／攝影

校園安全再提升！新竹縣政府對於轄內國中小老舊校舍，經專業結構技師評估耐震能力不足的校舍，並爭取教育部國教署「109-111年度公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」以及「國民中小學老舊校舍整建計畫」，獲核定2億1900萬元進行校舍補強，2億8376萬元進行校舍重建，總計5億276萬元，以提升校舍耐震能力，讓校園師生有更好學習環境。

新竹縣政府教育處表示，本次109-111年獲得計畫經費補助，3年期間內完成規劃設計、工程招標、校舍補強及重建等，計畫則依耐震容量需求比(CDR)由低至高依序辦理，新竹縣縣內37所國中小共計47棟校舍進行耐震補強，5校5棟老舊校舍進行重建，將改善老舊校舍問題，提升校舍耐震強度，打造校園更優質教育環境。

新竹縣長楊文科表示，鑑於近年災害型地震頻繁，中央推動老舊校舍改善工程，106年到108年老舊校舍拆建計畫，目前已完成7所校園動土，包含關西國小、新港國小、石光國小、文山國小、五峰國小、北平華德福實驗學校、富光國中、北埔國中，預計今年將陸續竣工，提供學校師生優質安全的校園空間。

新竹縣政府教育處表示，為配合教育部永續校園計畫，重建校舍規劃設計將納入綠建築推動方案，加強設備耐震性、防災與疏散避難外，設置健康效率學習空間、節能減碳資源循環、永續環境生態循環等，以永續校園為目標，創造優質學習環境。

109年獲核定學校進行耐震重建：中山國小、尖石國中、東海國小、大坪國小、湖口國小。

109到111年獲核定學校進行耐震補強：中山國小、玉峰國小、石磊國小、尖石國中、竹仁國小、秀巒國小、花園國小、峨眉國小、桃山國小、博愛國小、富興國小、新埔國小、新樂國小、照門國小、瑞峰國小、豐田國小、中興國小、五龍國小、仁愛國中、內灣國小、文山國小、北埔國中、尖石國小、竹中國小、坪林國小、新社國小、碧潭國小、寶山國中莒光分部、員崠國小、竹北國小、東安國小、新星國小、新湖國小、嘉興國小、鳳岡國小、橫山國小、雙溪國小。

新竹縣政府向中央爭取經費，提升校舍耐震能力，讓校園師生有更好學習環境。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府向中央爭取經費，提升校舍耐震能力，讓校園師生有更好學習環境。記者郭政芬／攝影

新竹 教育部 北埔

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