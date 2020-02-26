苗縣成立居家檢疫關懷中心 設立「關懷專線」

新冠肺炎疫情持續升溫，為強化居家檢疫者追蹤管理與服務，苗栗縣政府成立苗栗縣居家檢疫關懷中心，提供居家檢疫民眾，在居家檢疫期間自我健康監測及諮詢管道。縣府針對居家檢疫、居家隔離者，提供口罩，若有送餐需求者，由社會處提供每天200元代為送餐服務，協助提供環境周邊清潔消毒等，縣府設立「關懷專線」037-559520，下班時間改由1999協助。

苗栗縣政府指出，居家檢疫工作由民政處及各鄉鎮市公所民政課負責，從1月26日啟動居家檢疫關懷任務起自2月24日，受理居家檢疫民眾458人，其中持續關懷者89人，解除列管者355人，移轉其他縣市14人；另受理1次性關懷157人。

苗栗縣居家檢疫關懷中心由秘書長陳彬山擔任召集人，民政處擔任總窗口，結合民政處、衛生局、環保局、警察局、消防局、社會處、勞青處等局處，提供居家檢疫民眾有關檢疫規定、居家關懷、口罩、就醫、用餐、垃圾清運、環境周邊清潔消毒、請假及勞工權益諮詢等服務。

為方便居家檢疫民眾諮詢，居家檢疫關懷中心設立「關懷專線」，電話037-559520，上班時間由專線窗口—民政處自治行政科依民眾諮詢內容轉權責單位；下班時間由1999協助，並在上班後由民政處判別民眾諮詢內容轉權責單位處理。