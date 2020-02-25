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私立新興高中學測百人60級分以上 黃靖婷75級滿分王

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
新興高中有100位學生學測60級分以上。記者鄭國樑／攝影
新興高中有100位學生學測60級分以上。記者鄭國樑／攝影

桃園市私立高中今年學測的表現不讓市立第一志願的高中專美，黃靖婷在國中部時就以5Ａ++滿分選擇直升高中部，結果學測再繳出5科75滿級分，成為該校歷屆第7位滿級分王。

新興高中今年60級分以上有100人，其中65級分以上58人，70級分以上20人，各科有滿級分現的學生131人，寫下輝煌紀錄，在公私立學校表現耀眼。總校長魏宏恩今天開學日和百位學生大合照，全校師生熱情洋溢祝賀他們為校爭、為自己寫下美好的記憶。

魏宏恩指出，黃靖婷從國中部直升高中部前，原本已經錄取很多自然學組生心目的中第一志願科學班，因為想讓自己接觸更寬廣的學習領域，不想這麼早被定型在實驗室裡，同時因為熟悉新興的學習環境也有信心，因此選擇直升，這是許多直升的典型例子，代表學校有優質的直升環境、優秀的老師，這些年每一年升大學成績都在往上提升，也證明新興從國小、國中到高中12年有一貫、完整的學程。

黃靖婷說，當初會選擇直升捨棄科學班，是因為當初覺得科學班專注在實驗研究，她比較適合循序漸進跟著老師步伐一步一步累積的學習，新興有穩定、很好的讀書風氣，於是選擇直升高中部。她分享讀書心得時強調上課專心聽講，而且要做筆記，畢竟自己做的筆記才能明白自己的強弱，隨時補強改進。

黃靖婷不諱言私立學校課業學習壓力大，她的抒壓方管道是畫畫，晚自習結束回家的時候累了，就隨手拿起筆紙記下所思所感，另外，她也喜歡攝影，常用相機記錄生活也可以抒壓，同時訓練對生活的觀察力，不會像很多人專注在手機、社群軟體，她會停下腳步感受觀察生活中的許多事。

學生薛語閒表示，有不懂的問題在學校會馬上弄懂，自己整理筆記要比看別人的筆記更有印象更能理解，也可以幫助記憶，練習題目有錯的話，也可以寫在筆記裡更加深印象。她也喜歡留在學校，能有很長的時間請教老師和同學問題。

學生黃毓鈁高一、高二的時把學業維持在一定的水準，專心校內外的活動和競賽，等到高二結束升高三的暑假，全力準備學測，先複習過去4學期的測驗，腦海先有學測完整的概念，等到高三寫試題如果有錯的會加強，這樣能事半功倍。

黃毓鈁在學校夜自習結束回家後會先休息、早就寢，隔天早起，這樣比較有精神準備為新的一天奮戰，她的抒壓方式就是用手機下載可以唱歌的App，而且「在家自己唱」，她手機錄下很多自己歌時的聲音。

陳敬中表示，因為受到學校社團啟發，曾經報名桃園市政府高中生參訪美國史丹佛、柏克萊 頂尖大學營隊，第一次因為英文口說沒過關落選，加強以後第2年再報名才選上，確實收穫多，尤其學會寫圖象辨識程式語言，激勵他的興趣，並通過香港中文大學AI學程第一階段測驗。

一位學生指出，之前有看到朋友沈迷手遊常玩到通宵，學測沒考好很可惜，他覺得划手機或手遊是抒壓的方式之一，但是要有明確的自制力並以學習目標為重、優先，這樣才能讓手遊正常抒壓，不至於影響學習。

鄭子安說自己高一、高二時成績並不突出，讀書事倍功半，後來看到同學陳孟楷的學習方法，次是跟著他的方法試試看，訂學習計畫確實完成，果然有滿好的成效，學測考出70級分。

陳孟楷說明為什麼參加學測會5科全考，因為他自己選系還處於「中性」，還沒有在自然、社會組做出明確的選擇，保險起見他考5科成績73級分(滿級分75)，接下來可能選擇生命科學方面的學系。

私立新興高中有20位學生學測70級分以上，包括黃靖婷75滿級分。記者鄭國樑／攝影
私立新興高中有20位學生學測70級分以上，包括黃靖婷75滿級分。記者鄭國樑／攝影
魏宏恩總校長認為黃靖婷從國中部直升高中部，在升高中會考、升大學學測都是滿分王，是新興高中教學境的典型例子。記者鄭國樑／攝影
魏宏恩總校長認為黃靖婷從國中部直升高中部，在升高中會考、升大學學測都是滿分王，是新興高中教學境的典型例子。記者鄭國樑／攝影

學測 滿級分

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