桃市議會提早開議 市府3局長「在國外」請假缺席

桃園市議會往年都在3月中旬開議，基於疫情考量，提早在2月下旬就開議，今天起展開一連3天的議會專案報告，不過有3名局長因人在國外，向議會請假由副局長代打備詢，其中，市府交通局長劉慶豐、都發局長盧維屏到荷蘭考察建設，市議員黃婉如就抨擊，義大利疫情殷鑑不遠，「若荷蘭也爆發疫情，怎麼辦」，質疑市府官員應注重健康與安全，不該在開議期間出國。

議長邱奕勝緩頰解釋，基於備戰疫情，且全體議員都在國內，因此才將議會提前至2月下旬舉行，雖是六都議會最早，但與立法院是同天開議，市府有3名局長去年早已排定出國行程，也都有向議會請假報備，並無不尊重議會。

副市長李憲明也表示，以往議會都在3月開議，市府團隊向來都會預留時間，並在開議前安排好各項行程，部分局長出國行程早已在去年就排定，因此仍照計畫出國，未來會加強府會橫向聯繫，避免引起誤解。

市府3名局長缺席議會臨時會，其中市府交通局長劉慶豐、都發局長盧維屏連同局內人員共6人於19日啟程飛往荷蘭考察公共運輸、城市規畫建設，預計27日返台，至於青年事務局長顏慰慈與市府副秘書長王安邦去年結婚，早已排定在近日到歐洲度蜜月，早在過年前就提前向議長告假。

黃婉如今天在專案報告質詢時，發現都發局長盧維屏、交通局長劉慶豐正在荷蘭考察，她說，看了駐荷蘭台北代表處發出的最新消息提到，荷蘭迄今雖無發生新冠肺炎確診或疑似病例記錄，但義大利已出現感染案例，提醒國人居家及跨境旅遊時應加強落實個人衛生防護措施與自主健康管理。

黃認為，義大利爆出200多起確診病例，還有人死亡，質問李憲明「若荷蘭突然爆發疫情，或回來要隔離14天，怎麼辦，能保證嗎？」且向來自律嚴謹的日本也面臨嚴重疫情，認為市府官員要掌握疫情動態，注意防疫安全，且逢開議更不該規畫出國。

交通局副局長張新福、都發局副局長劉振誠說，此趟荷蘭考察行去年底就規畫，當時還未爆發相關疫情，由於當地並無疫情，因此上周仍按計畫前往，2名局長雖在國外仍是心繫台灣疫情且難以割捨，考察行程為台灣直飛荷蘭，並無在他國轉機。