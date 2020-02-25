快訊

因應新冠肺炎防疫 總統4小時內火速簽署紓困條例

新冠肺炎疫情升溫！香港增3例確診、累計84例

機場紅外線感測器量體溫 學校：省去學生等待時間

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
楊梅國中開學後於每天學生進校時段，使用紅外線體溫感測儀，不必一個個用耳溫槍量體溫，大幅省去學生等待的時間。記者高宇震／攝影
楊梅國中開學後於每天學生進校時段，使用紅外線體溫感測儀，不必一個個用耳溫槍量體溫，大幅省去學生等待的時間。記者高宇震／攝影

高中職以下學校今天開學，各校防疫工作嚴陣以待，桃園市楊梅區楊梅國中除了於學生進校時做手部酒精消毒，還使用與機場相同的紅外線體溫感測器量測體溫，減少學生等待的時間。

楊梅國中校長江樹嶸表示，楊梅國中約有3000名學生，開學後將於每天6點45分至7點半學生進校時段，使用紅外線體溫感測器量測體溫，學生進入校門後，先以酒精做手部消毒，再一一通過體溫感測器，由於主要感測包括額頭、耳下及脖子等身體溫度較高的部位，通過時須暫時將口罩暫時脫下才能檢測，體溫狀況會呈現於大屏幕上一目了然，不必一個個用耳溫槍量體溫，大幅省去學生等待的時間。

校方也實測將溫度檢測標準降低，體溫若超過標準值，屏幕上會呈現紅色。若有學生體溫超標，為避免標籤化，校方特別將以往學生等待家長接送、鄰近校門的會議室改成暫時隔離間，若有學生體溫高於37度，則由護士帶到暫時隔離間安置，內部也加裝外線電話，方便連絡家長將學生接回。另外，各班老師也會要求學生將每日量測的體溫記在聯絡本上，希望透過校方與家長的雙向監督，共同防疫。

楊梅警分局於今早也增派機動人力至轄內鄰近主要道路之學校，協助學校量體溫時秩序維護與學童安全，減少交通衝擊。分局長林信雄指出，平日派員至校門口搭配志工與學校糾察隊，協助指揮交通，本次將增派協助學校量體溫時的秩序維護與學童安全，確保學童安全。也呼籲家長接送小朋友時應注意交通安全，並配合學校工作人員指揮，讓學生能夠安心上課，家長也放心。

校方也實測將溫度檢測標準降低，體溫若超過標準值，屏幕上會呈現紅色。記者高宇震／攝影
校方也實測將溫度檢測標準降低，體溫若超過標準值，屏幕上會呈現紅色。記者高宇震／攝影
楊梅國中開學後於每天學生進校時段，使用紅外線體溫感測儀，不必一個個用耳溫槍量體溫，大幅省去學生等待的時間。記者高宇震／攝影
楊梅國中開學後於每天學生進校時段，使用紅外線體溫感測儀，不必一個個用耳溫槍量體溫，大幅省去學生等待的時間。記者高宇震／攝影

酒精 口罩

延伸閱讀

中職／紅外線熱像儀 228斗六龍象戰啟用

馬祖備足防疫資源迎開學 1學生到校出現發燒情況已送醫

開學量體溫 老師、教官量到手軟

開學首日 嘉市一名國中生發燒被帶回

相關新聞

影／開學首日 苗栗縣長到國小校園開直播宣導防疫

開學第一天，苗栗縣長徐耀昌為加強防疫宣導，上午視察苗栗市文華國小，並開直播宣導各項校園防疫措施，還示範正確洗手方式，和小...

竹北高中學測成績亮眼 單科滿級分人數激增

新竹縣竹北高中今年學測成績亮眼，校長陳瑞榮表示，單科滿級分者有163人，超越去年95人，感謝家長會，除了號召家長擔任夜讀...

六都跑第1 桃市府大樓增設紅外線熱像測溫儀

桃園市政府市政大樓進出員工、洽公民眾眾多，市府原安排駐衛警協助噴灑酒精消毒進出人員雙手，本周防疫工作再度升級，在市政大樓...

機場紅外線感測器量體溫 學校：省去學生等待時間

高中職以下學校今天開學，各校防疫工作嚴陣以待，桃園市楊梅區楊梅國中除了於學生進校時做手部酒精消毒，還使用與機場相同的紅外...

銅鑼鄉長李瑞廷當選無效 二審判決定讞

苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷被選舉對手提起當選無效之訴，苗栗地方法院去年7月一審判決李當選無效，台中高分院今天上午也駁回上訴，李...

新任教育處長遭批無經驗 竹縣長：放手一博、徹底改善

新竹縣長楊文科於今天在主管會報上宣布新任教育處長由現任全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任，原教育處長劉明超將榮調轉任新北市...

辭去市府顧問 葉明月今遞補就職桃市議員

桃園市議員中壢區無黨籍張運炳因有賄選案在身，日前向議會請辭生效，確定當選無效，遺缺由該選區國民黨籍的「落選頭」葉明月遞補...

疫情衝擊桃園觀旅業慘兮兮 飯店住房率不到一成

新冠肺炎疫情衝擊，桃園市政府觀旅局估計營業額下降四到六成，今天中午桃園市觀旅業者受採說明疫情帶來產業極大衝擊的實情，桃園...

鄭文燦取消參與龍德宮遶境接駕 籲中央訂規範

桃園市長鄭文燦今天中午宣布，明天取消參與桃園龍德宮在鹿港天后宮的接駕活動，鄭下午進一步說明，因為韓國發生教會群聚感染，「...

解決枯水期豆子埔溪魚群暴斃 新竹縣府擬鑿井引水入溪

每逢枯水期或農業灌溉期，竹北市豆子埔溪水量減少，加上附近排放生活性廢水，造成溪水含氧量不足，導致魚群暴斃，造成環境衛生問...

想要限量版保育桌曆 參加保育科舉辦活動一起來集點

苗栗縣政府農業處自然生態保育科每年推出保育桌曆，民眾只要線上填寫問卷，回答自然生態保育相關小知識，就可獲限量版桌曆，每次...

機器人外型超吸睛 祥儀捐贈桃市30組自動手部消毒機

開學防疫大作戰，祥儀慈善文教基金會捐贈桃圍市政府教育局30套可自動感測人體的自動手部消毒機，祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢...

熱門新聞

寒假放太久？16歲女孩開學日前腹痛就醫發現懷孕了

白天清洩水孔致台65大回堵 侯友宜怒：下次嚴格處分

基巿府重要活動延期調整 醫護口罩一周一次給21個

銅鑼鄉長李瑞廷當選無效 二審判決定讞

新冠肺炎防疫 松山慈祐宮取消北港赴會活動

他捨建中選二信頂大班 多益980還拿醫學競賽全國第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。