機場紅外線感測器量體溫 學校：省去學生等待時間
高中職以下學校今天開學，各校防疫工作嚴陣以待，桃園市楊梅區楊梅國中除了於學生進校時做手部酒精消毒，還使用與機場相同的紅外線體溫感測器量測體溫，減少學生等待的時間。
楊梅國中校長江樹嶸表示，楊梅國中約有3000名學生，開學後將於每天6點45分至7點半學生進校時段，使用紅外線體溫感測器量測體溫，學生進入校門後，先以酒精做手部消毒，再一一通過體溫感測器，由於主要感測包括額頭、耳下及脖子等身體溫度較高的部位，通過時須暫時將口罩暫時脫下才能檢測，體溫狀況會呈現於大屏幕上一目了然，不必一個個用耳溫槍量體溫，大幅省去學生等待的時間。
校方也實測將溫度檢測標準降低，體溫若超過標準值，屏幕上會呈現紅色。若有學生體溫超標，為避免標籤化，校方特別將以往學生等待家長接送、鄰近校門的會議室改成暫時隔離間，若有學生體溫高於37度，則由護士帶到暫時隔離間安置，內部也加裝外線電話，方便連絡家長將學生接回。另外，各班老師也會要求學生將每日量測的體溫記在聯絡本上，希望透過校方與家長的雙向監督，共同防疫。
楊梅警分局於今早也增派機動人力至轄內鄰近主要道路之學校，協助學校量體溫時秩序維護與學童安全，減少交通衝擊。分局長林信雄指出，平日派員至校門口搭配志工與學校糾察隊，協助指揮交通，本次將增派協助學校量體溫時的秩序維護與學童安全，確保學童安全。也呼籲家長接送小朋友時應注意交通安全，並配合學校工作人員指揮，讓學生能夠安心上課，家長也放心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言