機場紅外線感測器量體溫 學校：省去學生等待時間

高中職以下學校今天開學，各校防疫工作嚴陣以待，桃園市楊梅區楊梅國中除了於學生進校時做手部酒精消毒，還使用與機場相同的紅外線體溫感測器量測體溫，減少學生等待的時間。

楊梅國中校長江樹嶸表示，楊梅國中約有3000名學生，開學後將於每天6點45分至7點半學生進校時段，使用紅外線體溫感測器量測體溫，學生進入校門後，先以酒精做手部消毒，再一一通過體溫感測器，由於主要感測包括額頭、耳下及脖子等身體溫度較高的部位，通過時須暫時將口罩暫時脫下才能檢測，體溫狀況會呈現於大屏幕上一目了然，不必一個個用耳溫槍量體溫，大幅省去學生等待的時間。

校方也實測將溫度檢測標準降低，體溫若超過標準值，屏幕上會呈現紅色。若有學生體溫超標，為避免標籤化，校方特別將以往學生等待家長接送、鄰近校門的會議室改成暫時隔離間，若有學生體溫高於37度，則由護士帶到暫時隔離間安置，內部也加裝外線電話，方便連絡家長將學生接回。另外，各班老師也會要求學生將每日量測的體溫記在聯絡本上，希望透過校方與家長的雙向監督，共同防疫。