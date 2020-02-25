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新任教育處長遭批無經驗 竹縣長：放手一博、徹底改善

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
新任教育處長楊郡慈現為全國家長會長聯盟理事長（左一）。圖／新竹縣政府提供
新任教育處長楊郡慈現為全國家長會長聯盟理事長（左一）。圖／新竹縣政府提供

新竹縣長楊文科於今天在主管會報上宣布新任教育處長由現任全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任，原教育處長劉明超將榮調轉任新北市教育局副局長，不過時代力量竹縣議員連郁婷今天下午抨擊，「楊郡慈沒有擔任公職、老師經驗，對教育處業務並不熟悉，難以管理全縣學校」。對此，楊文科則回應，竹縣教育平穩發展，但仍有教育問題「無人敢講、敢碰」，為提升竹縣教育，這次延攬體制外且學有專精的人士出任教育處長，才能放手一搏、徹底改善。

新任教育處長楊郡慈現為全國家長會長聯盟理事長，曾擔任過十興國小家長會長、新竹縣各級學校家長協會理事長，多次擔任多元入學推動、校長遴選、國家教育研究院教科書性平議題諮詢小組的委員。自台大化學所畢業後進入科技公司就職，因致力於兒童與青少年培力、家庭教育，而進入教育界付出。她將於2月27日上任，為新竹縣的教育打拼。

連郁婷批評，新竹縣私立幼兒園到處林立，若發生問題，調查程序及裁罰依據均須具有教育經驗的人擔任，才可杜絕惡質業者。另外，楊郡慈日前曾擔任反對性平教材進入校園的代表人，顯示出她對於性平教材採單一立場，無助於校園多元發展，希望縣長楊文科收回成命，聘請具有教育專業及經驗之人。

楊文科回應，他的教育理念不僅要充實孩子的知識教育，更重要是培養孩子的倫理道德與基本禮儀。楊郡慈雖然非體制內公務員，但在新竹縣教育領域長期參與及付出，且沒有包袱，更重要地，是楊郡慈對於教育的理念與他本人一致，也認同放手改革的想法。

楊文科強調，這次延攬楊郡慈理事長擔任教育處長，就是希望從「體制外的角度」檢討新竹縣教育的方向，並為竹縣教育注入活水，開拓新的高度。

原教育處長劉明超（左）將榮調轉任新北市政府教育局副局長。記者郭政芬／攝影
原教育處長劉明超（左）將榮調轉任新北市政府教育局副局長。記者郭政芬／攝影

新竹 楊文科

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