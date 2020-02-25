聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／開學首日 苗栗縣長到國小校園開直播宣導防疫
開學第一天，苗栗縣長徐耀昌為加強防疫宣導，上午視察苗栗市文華國小，並開直播宣導各項校園防疫措施，還示範正確洗手方式，和小朋友一起「溼、搓、沖、捧、擦」。
徐耀昌上午10點抵文華國小，依規定在校門口接受校方人員量體溫、戴口罩後才進入校內，開學第一天文華國小在校門口安排了10條量額溫的動線，加速測溫作業，校內角落並置放「口罩專用垃圾桶」供學童拋棄使用過的口罩，視為醫療垃圾處理。
文華國小還針對上課期間在校內出現發燒情況的學童，在健康中心設置「隔離區」，布置溫韾環境並開窗通風。
徐耀昌並教導學童要勤洗手及如何正確洗手，強調「溼、搓、沖、捧、擦」的口訣，和孩子一起在洗手檯沖洗雙手，隨後也和學童一起在太陽下跳健康操，強調適當日曬可增強健康及免疫力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言