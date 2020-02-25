影／開學首日 苗栗縣長到國小校園開直播宣導防疫

開學第一天，苗栗縣長徐耀昌為加強防疫宣導，上午視察苗栗市文華國小，並開直播宣導各項校園防疫措施，還示範正確洗手方式，和小朋友一起「溼、搓、沖、捧、擦」。

徐耀昌上午10點抵文華國小，依規定在校門口接受校方人員量體溫、戴口罩後才進入校內，開學第一天文華國小在校門口安排了10條量額溫的動線，加速測溫作業，校內角落並置放「口罩專用垃圾桶」供學童拋棄使用過的口罩，視為醫療垃圾處理。

文華國小還針對上課期間在校內出現發燒情況的學童，在健康中心設置「隔離區」，布置溫韾環境並開窗通風。