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竹北高中學測成績亮眼 單科滿級分人數激增
新竹縣竹北高中今年學測成績亮眼，校長陳瑞榮表示，單科滿級分者有163人，超越去年95人，感謝家長會，除了號召家長擔任夜讀志工之外，還特別頒發學測成績優秀獎學金，以及邀請家長協助模擬面試，大大的提升了申請入學的錄取率。
竹北高中學生賴芷彤這次拿下60級分，她因外公及祖父因病相繼過世，母親前一陣子也生病，看過很多醫師，查不出病因，產生從醫的志願，「希望有天能為媽媽找到病因。」
賴芷彤從去年9月起到呼吸照護病房擔任志工，陪伴這群因插管而無法離開醫院的病患，讓她印象深刻的是陪伴20歲的姊姊，對方雖無法講話、但可與她比手語和寫字表達，賴芷彤也帶自己的畫作與她分享，對方還送給她親手做的手工藝品，讓她感動不已，「這是我第一次到醫院陪伴病患，很希望未來能這樣幫助人。」
賴芷彤說，她很喜歡看關於醫學的戲劇，也長期捐髮給癌友，希望未來能從醫。賴芷彤分享，學測衝刺時，她從去年11月到12月，幾乎都早上4點起床唸書，考前則恢復作息。為了規律的複習完進度，她安排計畫表，並且一天中預留最後2小時來完成還沒做的事情，當每天能「今日事今日畢」，就能按照進度走。
竹北高中學生宋姿熹拿下54級分，其中國英社三科都滿級分，從小就熱愛美術的她，決定報考台藝大視覺傳達系，宋姿熹說，小時喜歡畫畫，當時都自己探索、學習，直到高二才去畫室學畫，從中收穫滿多，她曾經拿下全國美展西畫全縣佳作、漫畫全國佳作，表現不俗。
「家中的資訊、網路等維護都要靠自己！」竹北高中學生詹益銘曾獲選為竹北高中行銷大使，他從小父母離異，跟著爺爺奶奶長大，得靠自己學習，他很感謝遇到好的班導師，讓他勇於發揮自我，未來想考中央資管系。詹益銘表示，爺爺奶奶不懂網路、電腦等，幾乎都要靠他自己來，加上資訊是未來趨勢，希望能朝此方向邁進。
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