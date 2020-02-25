辭去市府顧問 葉明月今遞補就職桃市議員

桃園市議員中壢區無黨籍張運炳因有賄選案在身，日前向議會請辭生效，確定當選無效，遺缺由該選區國民黨籍的「落選頭」葉明月遞補，葉明月前年落選，即被市長鄭文燦延攬到市府擔任顧問，葉因確定遞補辭去顧問一職，今天到議會參與宣誓就職典禮，她說，「把服務當工作，把工作當責任」，會繼續為地方服務，協助推動市政。

今天下午3點，在桃園地方法院庭長張益銘監誓之下，葉明月在議事堂宣誓就職，正式成為第二屆桃園市議員，她擔任過兩屆縣議員、一屆市議員，前年底議員選舉失利，ˇ因張運炳辭辭職，她以落選頭之姿重返議會，今天不少鄉親與親友都到場觀禮獻花。

葉明月重回議會，也會國民黨團再添1名戰力，議長邱奕勝說，葉議員當過多屆議員，

民代表現優異，且在地方多個社團如中壢婦女會都看得到她熱情身影，也謝謝市長鄭文燦在葉議員「沒頭路」的時候安排到市府擔任顧問，對葉的能力給予肯定。

鄭文燦今天也與多名市府一級主管到場見證，並代表選委會發當選證書給葉明月，他說，恭喜葉議員回到服務問政崗位，葉在任內服務用心也熱情，在內壢地區建設著力很深，對於反映民意有很大幫助，在市府顧問期間經常給內壢建設好建議，如今轉換跑道回到議會，相信會有加分作用。