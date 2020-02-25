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疫情衝擊桃園觀旅業慘兮兮 飯店住房率不到一成
新冠肺炎疫情衝擊，桃園市政府觀旅局估計營業額下降四到六成，今天中午桃園市觀旅業者受採說明疫情帶來產業極大衝擊的實情，桃園喜來登飯店500間住房，最近住房率剩約百分之六，桃園住都飯店住房率大約剩下一成，桃園市飯店、旅宿業的業績慘兮兮，向政府請命補助。
桃園市觀光、旅宿業者紛紛向政府請命補助度過難關，桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮表示，他代表觀旅業者向政府請命，政府應在薪資補助想辦法，薪資有數字、有根據，如果補助會較確實，其他振興、優惠或教育
訓練是第二步措施，「大家都快淹死了還不救，說以後的事太慢了」。
桃園市旅館商業公會理事長邱照進說，疫情造成桃園市旅宿、飯店業市場大亂，連帶士氣也受影響，最近住
房率大降，若與去年同期相比，業績大約去年同期的一成，帶給業者致命打擊，希望政府鼓勵提振國內旅遊，讓國內觀光客到桃園消費。
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