鄭文燦取消參與龍德宮遶境接駕 籲中央訂規範

桃園市長鄭文燦今天中午宣布，明天取消參與桃園龍德宮在鹿港天后宮的接駕活動，鄭下午進一步說明，因為韓國發生教會群聚感染，「大型室內或戶外群聚活動風險較高」，因此取消明天接駕行程，他也積極協調轄內各大宮廟在疫情期間，取消遶境、室內集會等大型活動，他也呼籲中央針對此類活動訂出一定防疫規範。

桃園龍德宮連續15年辦理媽祖南巡遶境活動，上周六展開為期8天7夜活動，一路往南，起駕當晚，包括鄭文燦、前立法院長王金平等人都親自參與，台北市長柯文哲也在23日於新竹市參與龍德宮遶境活動，由於疫情延燒，是否辦理大型遶境引起議論。

鄭文燦下午表示，韓國教會發生群聚感染後，大家對於防疫標準有改變，大型室內戶外群聚活動風險較高，他認為這些活動要盡量取消、延期，他原訂明天早上到鹿港天后宮參與龍德宮遶境接駕已經取消，也積極協調各大宮廟在疫情發展期間，大型活動包括遶境、室內集會也辦理取消，希望防疫為重，相信宮廟對於市長的呼籲會響應。

鄭文燦也向中央喊話，希望中央流行疫情指揮中心要針對大型室內與宗教遶境活動，有一定防疫規範，該取消或該延期，由於有的活動參加動輒10萬人，確實有群聚感染風險，應由中央裁決，至於桃園各大宮廟的活動是否繼續辦理，須經過管委會與信徒確認，之後應會陸續公布取消；據悉，中壢慈惠堂3月辦遶境，已在評估是否續辦。