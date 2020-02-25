快訊

南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決枯水期豆子埔溪魚群暴斃 新竹縣府擬鑿井引水入溪

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
工務處今天在主管會報上提出，未來縣府將協調新竹農田水利會視情況調節放水，並鑿井引水入溪，增加水量。記者郭政芬／攝影
工務處今天在主管會報上提出，未來縣府將協調新竹農田水利會視情況調節放水，並鑿井引水入溪，增加水量。記者郭政芬／攝影

每逢枯水期或農業灌溉期，竹北市豆子埔溪水量減少，加上附近排放生活性廢水，造成溪水含氧量不足，導致魚群暴斃，造成環境衛生問題，為解決此情形，工務處今天在主管會報上提出，未來縣府將協調新竹農田水利會視情況調節放水，並鑿井引水入溪，增加水量。

對此，新竹縣長楊文科表示，豆子埔溪每到冬天枯水期，就會發生魚群暴斃，民眾困擾不堪，這次特別請工務處及竹北市公所一起研商改善，初步決議選擇2個適當地點打水井，引水至溪裡，帶動水流。過去豆子埔溪的水源是靠新竹農田水利會調整灌溉用水，因逢春耕需用水，導致溪水量相當少，所以除鑿井外，也規劃做滯洪空間，保留更多充足水量，讓豆子埔溪排放更加順暢，徹底改善問題。

新竹縣政府工務處長林鶴斯提到，2月13日已經主動邀集竹北地區民代和相關單位召開會議研商討論，經過縣府工務處把脈，找出幾個問題點，第一為研議豆子埔溪施作截流井之可行性。其次，為針對沿岸是否有排放廢汙水，請環保局加強稽查；第三為因應旱季水源不足部分，會協調新竹農田水利會視情況調節放水頻率；第四與竹北市長何淦銘取得共識，在豆子埔溪擇適當地點打深水井；將與台灣大學研議可行方案後，擇期邀集相關單位召開研商會議。

新竹縣環保局表示，多次勘查後發現民眾陳情的白色污水附近並無工業事業廢水，而白色污水研判應為家戶廚房、清洗等污水及餐飲店排放污水，藉由市區排水管線流入豆子埔溪，因前述期間灌溉溝渠歲修及無下雨(枯水期)溪水水量少，無法有效稀釋水中污染物質，造成水中溶氧不足發生死魚情形。

每逢枯水期或農業灌溉期，竹北市豆子埔溪水量減少，加上附近排放生活性廢水，造成溪水含氧量不足，導致魚群暴斃。圖／擷取自議員連郁婷臉書
每逢枯水期或農業灌溉期，竹北市豆子埔溪水量減少，加上附近排放生活性廢水，造成溪水含氧量不足，導致魚群暴斃。圖／擷取自議員連郁婷臉書

新竹 污水 農田水利會

延伸閱讀

新竹市正式接棒2021台灣燈會 打造城市型燈會

新竹直笛團 國際音樂節2金4銀

2020台灣燈會閉幕 台中市交棒新竹市

厲害！ 新竹直笛合奏團參加國際木笛音樂節 獲2金4銀

相關新聞

影／開學首日 苗栗縣長到國小校園開直播宣導防疫

開學第一天，苗栗縣長徐耀昌為加強防疫宣導，上午視察苗栗市文華國小，並開直播宣導各項校園防疫措施，還示範正確洗手方式，和小...

竹北高中學測成績亮眼 單科滿級分人數激增

新竹縣竹北高中今年學測成績亮眼，校長陳瑞榮表示，單科滿級分者有163人，超越去年95人，感謝家長會，除了號召家長擔任夜讀...

六都跑第1 桃市府大樓增設紅外線熱像測溫儀

桃園市政府市政大樓進出員工、洽公民眾眾多，市府原安排駐衛警協助噴灑酒精消毒進出人員雙手，本周防疫工作再度升級，在市政大樓...

辭去市府顧問 葉明月今遞補就職桃市議員

桃園市議員中壢區無黨籍張運炳因有賄選案在身，日前向議會請辭生效，確定當選無效，遺缺由該選區國民黨籍的「落選頭」葉明月遞補...

疫情衝擊桃園觀旅業慘兮兮 飯店住房率不到一成

新冠肺炎疫情衝擊，桃園市政府觀旅局估計營業額下降四到六成，今天中午桃園市觀旅業者受採說明疫情帶來產業極大衝擊的實情，桃園...

鄭文燦取消參與龍德宮遶境接駕 籲中央訂規範

桃園市長鄭文燦今天中午宣布，明天取消參與桃園龍德宮在鹿港天后宮的接駕活動，鄭下午進一步說明，因為韓國發生教會群聚感染，「...

解決枯水期豆子埔溪魚群暴斃 新竹縣府擬鑿井引水入溪

每逢枯水期或農業灌溉期，竹北市豆子埔溪水量減少，加上附近排放生活性廢水，造成溪水含氧量不足，導致魚群暴斃，造成環境衛生問...

想要限量版保育桌曆 參加保育科舉辦活動一起來集點

苗栗縣政府農業處自然生態保育科每年推出保育桌曆，民眾只要線上填寫問卷，回答自然生態保育相關小知識，就可獲限量版桌曆，每次...

機器人外型超吸睛 祥儀捐贈桃市30組自動手部消毒機

開學防疫大作戰，祥儀慈善文教基金會捐贈桃圍市政府教育局30套可自動感測人體的自動手部消毒機，祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢...

4少攀爬龍騰斷橋 難以開罰

苗栗縣定古蹟魚藤坪斷橋（龍騰斷橋）日前遭4名少年闖入攀爬拍照，其他遊客制止不聽，網友PO「爆廢公社」引發熱議，縣府文化觀光局長林彥甫認為「非常不恰當」，初步判定少年的行為並未達到毀損程度，難以根據文化資產保存法開罰。

藝術介入社區 應尊重民眾意願

內壢里社區美化從一開始以藝術介入的方式，帶學生進入社區，以學生的創作和學習為出發點，希望給學生一些啟發與靈感，到後來教育局推動大學的社會責任，轉變為與社區達成雙向交流和合作。

大學合作美化 內壢里社區重生

桃園市中壢區內壢里人口老化凋零，社區景觀不佳，經與元智大學合作地方創生後，學生們以裝置藝術讓老舊破敗的社區重生。

熱門新聞

白天清洩水孔致台65大回堵 侯友宜怒：下次嚴格處分

台東縣防新冠肺炎 禁公教到2、3級旅遊警示國

基巿府重要活動延期調整 醫護口罩一周一次給21個

新北「捐髮助癌童」溫暖病童 6歲妹妹剪下出生迄今長髮

新冠肺炎防疫 松山慈祐宮取消北港赴會活動

大甲媽繞境防疫戒備 新港奉天宮辦會議取得共識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。