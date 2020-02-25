解決枯水期豆子埔溪魚群暴斃 新竹縣府擬鑿井引水入溪

每逢枯水期或農業灌溉期，竹北市豆子埔溪水量減少，加上附近排放生活性廢水，造成溪水含氧量不足，導致魚群暴斃，造成環境衛生問題，為解決此情形，工務處今天在主管會報上提出，未來縣府將協調新竹農田水利會視情況調節放水，並鑿井引水入溪，增加水量。

對此，新竹縣長楊文科表示，豆子埔溪每到冬天枯水期，就會發生魚群暴斃，民眾困擾不堪，這次特別請工務處及竹北市公所一起研商改善，初步決議選擇2個適當地點打水井，引水至溪裡，帶動水流。過去豆子埔溪的水源是靠新竹農田水利會調整灌溉用水，因逢春耕需用水，導致溪水量相當少，所以除鑿井外，也規劃做滯洪空間，保留更多充足水量，讓豆子埔溪排放更加順暢，徹底改善問題。

新竹縣政府工務處長林鶴斯提到，2月13日已經主動邀集竹北地區民代和相關單位召開會議研商討論，經過縣府工務處把脈，找出幾個問題點，第一為研議豆子埔溪施作截流井之可行性。其次，為針對沿岸是否有排放廢汙水，請環保局加強稽查；第三為因應旱季水源不足部分，會協調新竹農田水利會視情況調節放水頻率；第四與竹北市長何淦銘取得共識，在豆子埔溪擇適當地點打深水井；將與台灣大學研議可行方案後，擇期邀集相關單位召開研商會議。