聽新聞
test
0:00 / 0:00
解決枯水期豆子埔溪魚群暴斃 新竹縣府擬鑿井引水入溪
每逢枯水期或農業灌溉期，竹北市豆子埔溪水量減少，加上附近排放生活性廢水，造成溪水含氧量不足，導致魚群暴斃，造成環境衛生問題，為解決此情形，工務處今天在主管會報上提出，未來縣府將協調新竹農田水利會視情況調節放水，並鑿井引水入溪，增加水量。
對此，新竹縣長楊文科表示，豆子埔溪每到冬天枯水期，就會發生魚群暴斃，民眾困擾不堪，這次特別請工務處及竹北市公所一起研商改善，初步決議選擇2個適當地點打水井，引水至溪裡，帶動水流。過去豆子埔溪的水源是靠新竹農田水利會調整灌溉用水，因逢春耕需用水，導致溪水量相當少，所以除鑿井外，也規劃做滯洪空間，保留更多充足水量，讓豆子埔溪排放更加順暢，徹底改善問題。
新竹縣政府工務處長林鶴斯提到，2月13日已經主動邀集竹北地區民代和相關單位召開會議研商討論，經過縣府工務處把脈，找出幾個問題點，第一為研議豆子埔溪施作截流井之可行性。其次，為針對沿岸是否有排放廢汙水，請環保局加強稽查；第三為因應旱季水源不足部分，會協調新竹農田水利會視情況調節放水頻率；第四與竹北市長何淦銘取得共識，在豆子埔溪擇適當地點打深水井；將與台灣大學研議可行方案後，擇期邀集相關單位召開研商會議。
新竹縣環保局表示，多次勘查後發現民眾陳情的白色污水附近並無工業事業廢水，而白色污水研判應為家戶廚房、清洗等污水及餐飲店排放污水，藉由市區排水管線流入豆子埔溪，因前述期間灌溉溝渠歲修及無下雨(枯水期)溪水水量少，無法有效稀釋水中污染物質，造成水中溶氧不足發生死魚情形。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言