想要限量版保育桌曆 參加保育科舉辦活動一起來集點

苗栗縣政府農業處自然生態保育科每年推出保育桌曆，民眾只要線上填寫問卷，回答自然生態保育相關小知識，就可獲限量版桌曆，每次推出幾乎秒殺，讓許多領不到民眾「捶心肝」。農業處今年決定，改變贈送限量版保育桌曆方式，邀請大家一起來「保育集點卡」，參加109年度自然生態保育科舉辦任何一場活動，就可以蓋一個戳章，集滿5個戳章，就可在年底免費兌換2021年限量版保育桌曆。

農業處自然生態保育科指出，以往推出線上填問卷贈送保育桌曆，每年推出秒殺，去年加碼，接獲許多民眾反映，「沒有電腦」、「網路連線很慢，都搶不到」、「縣府網站都連不上」、「不知道什麼時候開放填寫」等情況，因此決定今年改採「保育集點卡」，邀請大家參加自然生態保育科舉辦的相關研習、活動。

農業處自然生態保育科指出，相關活動會不定期在縣府、農業處網頁更新，「保育集點卡」民眾直接到農業處自然生態保育科領取，或電洽037-558216。