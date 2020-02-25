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想要限量版保育桌曆 參加保育科舉辦活動一起來集點
苗栗縣政府農業處自然生態保育科每年推出保育桌曆，民眾只要線上填寫問卷，回答自然生態保育相關小知識，就可獲限量版桌曆，每次推出幾乎秒殺，讓許多領不到民眾「捶心肝」。農業處今年決定，改變贈送限量版保育桌曆方式，邀請大家一起來「保育集點卡」，參加109年度自然生態保育科舉辦任何一場活動，就可以蓋一個戳章，集滿5個戳章，就可在年底免費兌換2021年限量版保育桌曆。
農業處自然生態保育科指出，以往推出線上填問卷贈送保育桌曆，每年推出秒殺，去年加碼，接獲許多民眾反映，「沒有電腦」、「網路連線很慢，都搶不到」、「縣府網站都連不上」、「不知道什麼時候開放填寫」等情況，因此決定今年改採「保育集點卡」，邀請大家參加自然生態保育科舉辦的相關研習、活動。
農業處自然生態保育科指出，相關活動會不定期在縣府、農業處網頁更新，「保育集點卡」民眾直接到農業處自然生態保育科領取，或電洽037-558216。
自然生態保育科指出，近期舉辦活動包括，3月14日頭屋鄉明德水庫7號停車場舉辦植樹節活動保育宣導攤位；3月22日銅鑼鄉生態保育教育中心夏日蛙寶DIY+蛙調親子研習；4月6日修樹與褐根病防治研習；4月27日蜂蛇到家作客不用怕；5月18日生物多樣性及外來入侵防治研習；7-8月海洋保育推廣活動。實際活動日期，縣府會視新冠肺炎疫情調整。
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