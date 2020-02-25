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機器人外型超吸睛 祥儀捐贈桃市30組自動手部消毒機

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今日親身體驗可自動感測人體的自動手部消毒機。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今日親身體驗可自動感測人體的自動手部消毒機。記者陳夢茹／攝影

開學防疫大作戰，祥儀慈善文教基金會捐贈桃圍市政府教育局30套可自動感測人體的自動手部消毒機，祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春表示，機器噴出的酒精皆有控管，可避免浪費，加上不用人力面對面噴酒精消毒，能以防近距離感染，更是一次良好的機器人教育機會。

祥儀慈善文教基金會響應防疫，主動捐贈30套防疫消毒機器人給桃園市14所智慧教育聯隊學校，每所學校可獲得2套，其餘2套則由教育局使用。蔡說，他們利用2周研發自動消毒機創客套件，自動手部消毒機是以科技寶套件製作，設有感應器等零組件，採用伺服馬達穩定酒精噴灑力道，能有效節約防疫資源，加上可自動噴灑酒精，避免人與人近距離接觸產生病毒交叉感染的風險。

桃園市長鄭文燦讚許該防疫產品，他表示，該套件充分展現桃園市與民間合作推動智慧教育的成果，學生又能再組裝過程中培養生活科技知識，希望學生成為能創意思考並主動參與解決問題的小小創客，此外因應疫情，市府研議將投入更多預算，採取紅外線熱感應方式進行管制，提高防疫效率。

鄭還說，桃市於108學年度投入新台幣5億元經費，補助各校數位資訊設備、創客教室及機器人設備與課程，推展學校間校際交流計畫、AR、VR雙語特色課程等，拓展師生學習視野。

祥儀慈善文教基金會捐贈桃圍市政府教育局30套可自動感測人體的自動手部消毒機，教導學生自行組裝，除因應防疫也能進行機器人教育。記者陳夢茹／攝影
祥儀慈善文教基金會捐贈桃圍市政府教育局30套可自動感測人體的自動手部消毒機，教導學生自行組裝，除因應防疫也能進行機器人教育。記者陳夢茹／攝影
祥儀慈善文教基金會捐贈桃圍市政府教育局30套可自動感測人體的自動手部消毒機記者陳夢茹／攝影
祥儀慈善文教基金會捐贈桃圍市政府教育局30套可自動感測人體的自動手部消毒機記者陳夢茹／攝影
祥儀慈善文教基金會捐贈桃圍市政府教育局30套可自動感測人體的自動手部消毒機。記者陳夢茹／攝影
祥儀慈善文教基金會捐贈桃圍市政府教育局30套可自動感測人體的自動手部消毒機。記者陳夢茹／攝影

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