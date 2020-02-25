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桃園市家長會長協會蘆竹區分會 贈各校酒精防疫

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
桃園市家長協會蘆竹區分會在南崁國中辦捐贈學校防疫物資活。圖／桃園市家長會長協會提供
桃園市家長協會蘆竹區分會在南崁國中辦捐贈學校防疫物資活。圖／桃園市家長會長協會提供

桃園市家長會長協會在開學前，按行政區分送各校酒精等防疫物資，協會蘆竹區分會昨天趁開學前在南崁國中辦捐贈學校防疫物資活，教育局副局長林威志也到場。這次捐贈蘆竹區各校75% 濃度的消毒用酒精兩桶各4公升裝，還有多個分裝瓶。

林威志表示，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，教育部宣布全國高中 以下學校、幼兒園延長寒假至今天才開學，教育局2日已經在內壢國小發放防疫物資給桃園市各區學校。桃園市家長會長協會配合教育局政策，繼上周在桃園區、大園區、新屋區捐物資後，蘆竹區防疫也不落人後，區總會長張惠鈴等人發起捐贈活動，跟進捐贈酒精等防疫物資，多位蘆竹區的會長一起響應。

林威志說，有桃園市家長會長協會一直支持真好，他代表教育局頒發感謝狀給每位捐贈者，並指出在桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福、 桃園區榮譽總會長温碧雲、桃園區總會長陳玉麗等人協助下找廠商訂購酒精，總會長張惠鈴幫忙找學校主任、老師們搬運防疫物資，以及南崁國中校長許菀玲的支持下， 發起「捐贈學校防疫物資活動」以強化蘆竹區各校的防疫工作防護網，希望開學日起，可以讓學生們有個「安全無疫」的學習環境。

桃園市家長會長協會由郭承敬理事長帶領各區總會長們，陸續總動員和學校、教育局一起建構嚴密的防疫保護網。呂朝福表示，現在不只口罩缺貨，酒精在政府徵召優先採購和規範下也很難買到，家長會長協會特為學校準備酒精做好防疫整備，總會長及會長們紛紛自掏腰包，只要能買到酒精，由總會長發起大家一起響應實屬難得，而且是立即採買沒有用協會的經費。

温碧雲提醒大家，購買酒精分裝瓶時，切記在瓶子的底面有一個三角形符號，裡面有寫2、5 號的分裝瓶才能長期使用，一般美髮用的或噴花的分裝瓶是不可以長期使用，大家要有這樣的安全認識。

桃園區總會長陳玉麗也表示，有的學校是學生一入校園就要洗手再進教室，也有校長要求吃飯前洗手等，這些都是很有效的防疫方法，應該全面推動。 家長會長協問首席顧問李銘智、大園區理事長宋惠君、大竹國中會長王青山、光明國小會長林岳峰、林若芸等人都共襄盛舉。他們強調桃園市家長會長協會平時不只關心教育，也關心防疫和學生 們的健康，防疫要全民動員，嚴防社區和群聚感染。

張惠鈴認為，防疫工作不分頭銜、不分彼此，一起為學校防疫努力讓 孩子們安全學習，進校園時除了戴口罩，勤洗手和酒精消毒、量額溫也很重要，她再次感謝大家幫忙讓蘆竹區得以採購160公升瓶裝酒精，足以提供各校 4 公升裝以上的酒精，提升學校更堅實的防護能量。

林威志說，有桃園市家長會長協會一直支持真好，他並代表教育局頒發感謝狀給每位捐贈者。圖／桃園市家長會長協會提供
林威志說，有桃園市家長會長協會一直支持真好，他並代表教育局頒發感謝狀給每位捐贈者。圖／桃園市家長會長協會提供
桃園市家長會長協會蘆竹區分會送該區高中以下各校酒精等防疫物資。圖／桃園市家長會長協會提供
桃園市家長會長協會蘆竹區分會送該區高中以下各校酒精等防疫物資。圖／桃園市家長會長協會提供

酒精 教育局 口罩

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