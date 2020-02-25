桃園市家長會長協會蘆竹區分會 贈各校酒精防疫

桃園市家長會長協會在開學前，按行政區分送各校酒精等防疫物資，協會蘆竹區分會昨天趁開學前在南崁國中辦捐贈學校防疫物資活，教育局副局長林威志也到場。這次捐贈蘆竹區各校75% 濃度的消毒用酒精兩桶各4公升裝，還有多個分裝瓶。

林威志表示，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，教育部宣布全國高中 以下學校、幼兒園延長寒假至今天才開學，教育局2日已經在內壢國小發放防疫物資給桃園市各區學校。桃園市家長會長協會配合教育局政策，繼上周在桃園區、大園區、新屋區捐物資後，蘆竹區防疫也不落人後，區總會長張惠鈴等人發起捐贈活動，跟進捐贈酒精等防疫物資，多位蘆竹區的會長一起響應。

林威志說，有桃園市家長會長協會一直支持真好，他代表教育局頒發感謝狀給每位捐贈者，並指出在桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福、 桃園區榮譽總會長温碧雲、桃園區總會長陳玉麗等人協助下找廠商訂購酒精，總會長張惠鈴幫忙找學校主任、老師們搬運防疫物資，以及南崁國中校長許菀玲的支持下， 發起「捐贈學校防疫物資活動」以強化蘆竹區各校的防疫工作防護網，希望開學日起，可以讓學生們有個「安全無疫」的學習環境。

桃園市家長會長協會由郭承敬理事長帶領各區總會長們，陸續總動員和學校、教育局一起建構嚴密的防疫保護網。呂朝福表示，現在不只口罩缺貨，酒精在政府徵召優先採購和規範下也很難買到，家長會長協會特為學校準備酒精做好防疫整備，總會長及會長們紛紛自掏腰包，只要能買到酒精，由總會長發起大家一起響應實屬難得，而且是立即採買沒有用協會的經費。

温碧雲提醒大家，購買酒精分裝瓶時，切記在瓶子的底面有一個三角形符號，裡面有寫2、5 號的分裝瓶才能長期使用，一般美髮用的或噴花的分裝瓶是不可以長期使用，大家要有這樣的安全認識。

桃園區總會長陳玉麗也表示，有的學校是學生一入校園就要洗手再進教室，也有校長要求吃飯前洗手等，這些都是很有效的防疫方法，應該全面推動。 家長會長協問首席顧問李銘智、大園區理事長宋惠君、大竹國中會長王青山、光明國小會長林岳峰、林若芸等人都共襄盛舉。他們強調桃園市家長會長協會平時不只關心教育，也關心防疫和學生 們的健康，防疫要全民動員，嚴防社區和群聚感染。