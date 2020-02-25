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六都跑第1 桃市府大樓增設紅外線熱像測溫儀

聯合報 / 記者張裕珍/桃園即時報導
桃園市政府市政大樓進出員工、洽公民眾眾多，防疫工作再度升級，在市政大樓前後棟、綜合會議廳出入口各設1部紅外線熱線測溫儀，初篩進出人員有無體溫超過37度。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市政府市政大樓進出員工、洽公民眾眾多，防疫工作再度升級，在市政大樓前後棟、綜合會議廳出入口各設1部紅外線熱線測溫儀，初篩進出人員有無體溫超過37度。圖／桃園市政府秘書處提供

桃園市政府市政大樓進出員工、洽公民眾眾多，市府原安排駐衛警協助噴灑酒精消毒進出人員雙手，本周防疫工作再度升級，在市政大樓前後棟、綜合會議廳出入口各設1部紅外線熱線測溫儀，初篩進出人員有無體溫超過37度，若超標再透過耳溫槍複檢，確認發燒將主動關懷並提醒就醫，此措是六都首創，希望強化市府防疫工作。

鄭文燦先前在市府主持防疫專案會議時，就指示市府秘書處配合新型冠狀病毒防疫，在桃園市政府大樓前後棟、綜合會議廳出入口增設紅外線熱像測溫儀，器材昨天就到位啟用，一早開始就有駐衛警負責觀察運作情形，不少洽公民眾也覺得放心安心。

桃園市府秘書處長顏子傑表示，若透過二道體溫測量，若發現對方體溫過高，且有中、港、澳、日、韓、星等地旅遊史，也會同步通報衛生局專責人員，另市府防疫工作也包括在上班時段安排駐衛警在市府出入口噴灑酒精消毒手部，並由清潔人力定時進行大樓電梯按鍵、面板，樓梯扶手，出入口地墊，各樓層公共區域桌椅、置物架，廁所等清潔消毒，加強疫情防治。

另外，市府各單位召開會議，進入會議室時，也會要求與會人員填寫「防疫自主管理表」，針對進入人員再次量體溫、噴酒精等估做，加強防疫措施。

桃園市政府市政大樓進出員工、洽公民眾眾多，防疫工作再度升級，在市政大樓前後棟、綜合會議廳出入口各設1部紅外線熱線測溫儀，初篩進出人員有無體溫超過37度。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市政府市政大樓進出員工、洽公民眾眾多，防疫工作再度升級，在市政大樓前後棟、綜合會議廳出入口各設1部紅外線熱線測溫儀，初篩進出人員有無體溫超過37度。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市政府市政大樓進出員工、洽公民眾眾多，防疫工作再度升級，在市政大樓前後棟、綜合會議廳出入口各設1部紅外線熱線測溫儀，初篩進出人員有無體溫超過37度。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市政府市政大樓進出員工、洽公民眾眾多，防疫工作再度升級，在市政大樓前後棟、綜合會議廳出入口各設1部紅外線熱線測溫儀，初篩進出人員有無體溫超過37度。圖／桃園市政府秘書處提供

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